Sindicato condena fallo de la Cámara del Trabajo como "arbitrario y antidemocrático"

El fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara del Trabajo es tildado de "arbitrario y antidemocrático" por el sindicato que conduce Abel Furlán, quien además refiere que está inmersa en batallas contra grandes cámaras sectoriales y encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca para revertir las pérdidas salariales acumuladas en los últimos dos años.

Para el sindicato que conduce Abel Furlán, el fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara del Trabajo es "arbitrario y antidemocrático". La Sala VIII descriptó un panorama de "extrema gravedad institucional" al constatar que el sindicato quedó acéfalo y sin conducción, por lo cual también ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses, nombrando como interventor al abogado Alberto Biglieri —cercano al dirigente radical Daniel Angelici—.

El fallo describe que el sindicato quedó acéfalo y sin conducción, por lo cual también ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses, nombrando como interventor al abogado Alberto Biglieri





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