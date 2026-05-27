Simulador de compra o alquiler de vivienda: nueva herramienta universitaria en Argentina

Una universidad pública argentina lanzó un simulador para comparar en detalle la decisión de comprar o alquilar una vivienda, considerandoVariables económicas complejas como inflación, salarios, costos ocultos y evolución del crédito hipotecario UVA en un mercado cambiante

En un contexto de reactivación del crédito hipotecario UVA y un mercado de alquileres en transformación tras la desregulación, una universidad pública argentina desarrolló una herramienta digital que busca clarificar una de las decisiones financieras más importantes: comprar o alquilar una vivienda.

La calculadora, alojada en el sitio compraroalquilar.com.ar, no se limita a contrastar cuotas mensuales y precios de alquiler; realiza una proyección integral del impacto patrimonial a lo largo del tiempo, incorporando variables que suelen excluirse de los análisis cotidianos. El simulador parte de la premisa de que, aunque el crédito hipotecario ha vuelto a aparecer en el mercado, la volatilidad de las cuotas UVA, la evolución de los salarios y la incertidumbre económica general hacen que la compra continue siendo una opción que depende de cada situación personal.

Por eso, la plataforma permite modelar escenarios que contemplan inflación, evolución salarial, plusvalía del inmueble, costos de escritura, expensas, tasas de interés y otros factores clave. Además, compara no solo los desembolsos mensuales sino los costos ocultos: el anticipo, impuestos y evolución del crédito en el caso de la compra; los depósitos, comisiones y ajustes futuros en el alquiler. Elementos como el costo de oportunidad del capital y la evolución futura del crédito también son parte del análisis.

Según explicaron sus impulsores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la idea es ofrecer más herramientas de análisis en un mercado atravesado por la incertidumbre.

'En Argentina, comprar o alquilar siempre fue una decisión cargada de intuición y cultura antes que de números. Con el regreso del crédito hipotecario y un mercado locativo desregulado, esa intuición ya no alcanza', señalaron. La calculadora fue diseñada específicamente para el contexto argentino y considera diferencias zonales entre ciudades y mercados, lo que modifica sustancialmente los resultados finales.

Los creadores confirmaron que la herramienta es gratuita y pretenden mantenerla así, como aporte a una decisión vital para las familias, que además debe evaluarse no solo en términos de costo inmediato sino también en relación con infraestructura, servicios y capacidad de generación patrimonial





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