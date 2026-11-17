Nucleoeléctrica Argentina y la ARN coordinan un gran ejercicio de emergencia el jueves 19 en Embalse y nueve poblaciones vecinas para probar protocolos y comunicación.

La Central Nuclear de Embalse ha programado la realización de un importante simulacro de emergencia que involucrará a diez localidades de la provincia de Córdoba. Este ejercicio específico está fijado para llevarse a cabo el jueves 19, abarcando un horario que se extiende desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. La iniciativa busca evaluar la capacidad de respuesta integral frente a posibles incidentes en la infraestructura energética.

Coordenación Institucional Y Participantes Clave

Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de la administración de las centrales nucleares en el país, junto con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), serán los encargados de coordinar esta vasta operación de prueba. La actividad no solo involucra a la planta, sino que se extenderá a nueve localidades vecinas para garantizar una cobertura integral. La participación comprenderá a organismos de respuesta nacionales, provinciales y locales, sumando a ciudadanos de la zona afectada.

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La lista de instituciones que participarán activamente en el despliegue es amplia y multidisciplinaria. Forman parte de la movilización la Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Córdoba, Defensa Civil Provincial, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina. Esta diversidad de actores permite testear la interacción entre diferentes niveles de gobierno y fuerzas de seguridad en un escenario de crisis simulada.

Protocolos Y Estructura Operativa Durante El Ejercicio

El núcleo de la actividad se centrará en evaluar la coordinación entre los diversos organismos de respuesta y poner a prueba los canales de comunicación establecidos con la comunidad. Se ejercitarán las medidas de protección previstas para la población, que abarcan un radio de seguridad de hasta 10 kilómetros alrededor de la central nuclear. Este perímetro es crítico para garantizar la seguridad de los residentes en caso de un incidente real.

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Para organizar las acciones, se conformará el Centro Operativo de Emergencia Nuclear (COEN). Desde esta sede central se dirigirán todos los movimientos y decisiones estratégicas durante el tiempo que dure el ejercicio. Entre los procedimientos específicos que se ejecutarán figuran la permanencia en espacios protegidos, el control estricto de accesos a ciertas zonas y la difusión masiva de información oficial para mantener a la población informada.

Sistemas De Alerta Y Comunicación Con La Comunidad

La difusión de avisos será una parte fundamental del simulacro para verificar la efectividad de los sistemas de alerta temprana. Los mensajes se transmitirán a través de las radios FM locales y del Sistema de Alerta Pública, el cual incluye el uso de sirenas en puntos estratégicos. Es crucial aclarar que los mensajes y las señales sonoras emitidos como parte de esta actividad no corresponderán a una emergencia real, sino que son parte de un ejercicio planificado.

Para minimizar confusiones y preparar adecuadamente a la ciudadanía, Nucleoeléctrica Argentina y la ARN han mantenido establecimientos educativos y encuentros con representantes de municipios, comunas y organismos de emergencia. El objetivo de estas reuniones previas ha sido revisar los procedimientos detallados y el rol específico que debe cumplir cada institución y cada ciudadano. Esto asegura que la población esté al tanto de las señales y las acciones a tomar.

Historial Y Perspectivas Futuras De La Práctica

Este tipo de simulacros forma parte del trabajo continuo de preparación que Nucleoeléctrica Argentina y la ARN llevan adelante con los organismos de respuesta y las comunidades vecinas desde hace décadas. Estas pruebas se realizan de forma periódica desde que se puso en marcha la central en 1984, constituyendo una rutina de seguridad probada en el tiempo. La regularidad de estas actividades busca mantener a todas las instituciones y ciudadanos en estado de alerta y preparación constante.

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No obstante, existe un debate activo sobre la extensión geográfica de estas pruebas. Algunas organizaciones ambientalistas reclaman desde hace tiempo que los simulacros sean más extendidos en cuanto a localidades potencialmente afectadas ante un incidente grave. Este reclamo sugiere que, aunque la central haya operado bajo estos protocolos por casi cuarenta años, existen posturas que exigen una mayor cobertura geográfica para garantizar la máxima seguridad preventiva.