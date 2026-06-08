Simone Biles revela que sufrió una grave emergencia médica que la mantuvo internada varios días

La gimnasta estadounidense Simone Biles compartió en redes sociales que vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida al sufrir una emergencia médica que requirió hospitalización. Biles, de 29 años, no especificó el diagnóstico pero sí detalló la crudeza del episodio y su recuperación. Además, evalúa su participación en Los Ángeles 2028.

Simone Biles , la histórica gimnasta estadounidense y múltiple campeona olímpica, reveló que vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida al sufrir una grave emergencia médica que la obligó a permanecer internada en un centro médico durante varios días.

La atleta de 29 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una imagen desde el hospital y acompañándola con un mensaje donde describió la crudeza del momento: "Normalmente no comparto este tipo de cosas porque valoro la privacidad en estos tiempos, pero estar a punto de morir no estaba en mi lista de cosas que hacer". Aunque confirmó que se trató de un episodio crítico, Biles evitó revelar el diagnóstico específico que motivó su hospitalización, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores y en la prensa especializada.

La deportista adelantó que en algún momento contará los detalles de lo ocurrido, pero sin precisar una fecha. Esta revelación sorprende porque se produce después de un período de grandes éxitos deportivos, donde Biles consolidó su legado como una de las figuras más grandes de la gimnasia. En su relato, detalló que el problema de salud se manifestó de forma abrupta: "Regresé a la villa olímpica, tomé el ascensor y mi cuerpo se desplomó. Estuve enferma durante 10 días".

A pesar de este revés, su recuperación parece avanzar, aunque el futuro de su carrera aún está en duda. Biles reconoció que todavía no ha decidido si competirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que el desgaste acumulado tras años de exigencia física la lleva a evaluar con cautela sus próximos pasos.

Su caso ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud mental y física en el deporte de alto rendimiento, un tema que la propia Biles ha abordado en otras ocasiones. La comunidad deportiva ha mostrado su apoyo y espera que pueda recuperarse completamente, independientemente de su decisión sobre su participación en futuras justas olímpicas





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