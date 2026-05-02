Simeone, en paz antes de la semana clave: charla con Almada y la situación de Julián

El Cholo Simeone analiza el momento del Atlético de Madrid antes de los partidos contra Valencia y Arsenal, destacando su serenidad, la rotación de jugadores y la importancia de Thiago Almada.

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, se ha mostrado sereno y confiado en la antesala de una semana crucial para el equipo colchonero. El conjunto madrileño se prepara para enfrentar al Valencia en La Liga, un partido que servirá como preparación para el trascendental encuentro de vuelta contra el Arsenal en las semifinales de la Champions League .

A pesar de que el Atlético ya no opta al título de liga, Simeone enfatizó que la ilusión y la fe siguen intactas, especialmente de cara al partido europeo. El Cholo abordó la situación física de varios jugadores, confirmando que rotará la alineación ante el Valencia para preservar a aquellos que arrastran molestias y asegurar que el equipo cuente con la máxima frescura física para el duelo contra el Arsenal.

Jugadores como Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Giuliano Simeone, que finalizaron el último partido con ciertas incomodidades, podrían ser preservados. Simeone explicó que la decisión de rotar es una medida preventiva para optimizar el rendimiento del equipo en el partido más importante de la semana. Reconoció la importancia de alcanzar al Villarreal en la tabla de posiciones, pero dejó claro que la prioridad actual es la Champions League.

El técnico argentino se sinceró sobre su estado de ánimo y su conexión con el club, expresando una profunda sensación de paz y satisfacción. Simeone afirmó sentirse en paz consigo mismo, consciente de que tanto él como sus jugadores están dando lo máximo en cada entrenamiento y partido. Destacó la energía positiva que se respira en el equipo, fruto de 14 años de trabajo arduo y constante.

Reconoció la dificultad de alcanzar y mantener el nivel competitivo que ha demostrado el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada, considerándolo un logro valioso y un regalo que el equipo se hace a sí mismo. Simeone valoró la dedicación y el esfuerzo de sus futbolistas, subrayando la importancia de la unidad y la perseverancia para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos.

El entrenador se mostró optimista sobre el futuro del equipo, instando a mantener la concentración y la determinación para afrontar los desafíos que se avecinan. La reflexión de Simeone revela un liderazgo sólido y una profunda conexión emocional con el club y sus jugadores, elementos clave para el éxito del Atlético de Madrid. Su mensaje transmite confianza y motivación, inspirando al equipo a seguir luchando por sus sueños.

Además de la situación general del equipo, Simeone se refirió específicamente a la situación de Thiago Almada, un jugador que ha estado entrando desde el banquillo en las últimas jornadas. El Cholo elogió las cualidades del ex jugador de Vélez Sarsfield y reveló que mantuvo una conversación con él tras el entrenamiento. En dicha charla, Simeone destacó la importancia de Almada para el equipo, independientemente del tiempo que juegue, ya sean 20, 60 o 90 minutos.

El entrenador transmitió a Almada su confianza y le instó a demostrar su jerarquía en el campo. Simeone valoró el trabajo y la dedicación de Almada durante la temporada, reconociendo su potencial y su contribución al equipo. La conversación con Almada refleja la preocupación de Simeone por el desarrollo de todos sus jugadores y su compromiso con el crecimiento individual y colectivo del equipo.

El Cholo busca sacar el máximo rendimiento de cada futbolista, brindándoles oportunidades y apoyo para que puedan alcanzar su máximo potencial. La confianza depositada en Almada es un claro ejemplo del enfoque de Simeone en la gestión del talento y la promoción de jóvenes promesas





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