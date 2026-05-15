Silvia Pagano y Gabriela Milei se enfrentan en redes sociales

La legisladora de Juntos por el Cambio, Silvia Pagano, se refirió en sus redes sociales a los comentarios de la diputada libertaria, Gabriela Milei, en relación a su condición física y su defensa de la vida. Milei la tildó de "lechón iraní" y afirmó que la economía iba a "volar" cuando los argentinos pusieran las pelotas sobre la mesa y dijera "Queremos ser un país libre". Pagano, en cambio, se mostró en desacuerdo y expresó su solidaridad con aquellos que se solidarizaron con ella. Además, criticó a Milei por su postura en relación al periodismo y la despenalización del aborto.

La legisladora de Juntos por el Cambio, Silvia Pagano , se refirió en sus redes sociales a los comentarios de la diputada libertaria, Gabriela Milei , en relación a su condición física y su defensa de la vida .

Milei la tildó de "lechón iraní" y afirmó que la economía iba a "volar" cuando los argentinos pusieran las pelotas sobre la mesa y dijera "Queremos ser un país libre". Pagano, en cambio, se mostró en desacuerdo y expresó su solidaridad con aquellos que se solidarizaron con ella.

Además, criticó a Milei por su postura en relación al periodismo y la despenalización del aborto. Milei asistió al programa 'Las Tres Anclas' y acusó a los comunicadores de ser "compadres de genocidio" por haber defendido la ley de despenalización del aborto.

Además, criticó la formación de Milei en temas de biología y bioética





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