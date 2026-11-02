Silvana y Jorge reconstruyen la chacra familiar en Neuquén con educación y tierra

En Neuquén, una familia combina salarios educativos con la cría de animales y la recuperación de tierras frutales. Un ejemplo de resiliencia y trabajo rural.

Silvana Aiello y Jorge Stelrrig han establecido su residencia en una propiedad ubicada en la calle 9, situada en el límite geográfico entre los barrios Centenario y Vista Alegre, en la provincia de Neuquén, Argentina. Esta pareja lleva tres años habitando una extensión de tres hectáreas que Silvana heredó de su padre, Ricardo. La tierra forma parte integral de una historia familiar profundamente enraizada en la región del Lago Pellegrini, vinculada tradicionalmente a la fruticultura y a los complejos sistemas de canales de riego que caracterizan al Alto Valle argentino.

Reconstrucción de la tierra en Neuquén

Ambos profesionales mantienen sus empleos estables en el sector de la educación y destinan sus tardes y fines de semana exclusivamente al cuidado de los animales, el cultivo de alfalfa y el desarrollo de diversos proyectos productivos en su propiedad. Su decisión de regresar a la vida rural sigue el mandato familiar estricto de trabajar cualquier porción de tierra disponible. La construcción de su hogar comenzó con recursos modestos, acumulando bolsas de cemento guardadas durante años hasta que los materiales fueron suficientes para permitirles mudarse definitivamente.

Also read Milei inaugura un templo evangélico en Neuquén y prepara viaje a España

La pareja se conoció hace 19 años en la puerta del colegio al que llevaban a sus hijos, un encuentro que unió dos familias con tradición chacarera. Compartían el deseo profundo de volver a una vida marcada por la conexión con la tierra y las reuniones prolongadas. Silvana trabaja como secretaria en la EPET N° 2 desde hace casi dos décadas, mientras que Jorge es empleado del Distrito de Educación N° 6. Esta estabilidad laboral ha sido fundamental para sostener la inversión en la propiedad.

Historia de la fruticultura en el Alto Valle

La tierra no llegó a la familia como una unidad productiva intacta, sino como un terreno que requería esfuerzo para ser recuperado. Anteriormente, la familia Aiello había trabajado extensivamente con manzanas y peras y estuvo vinculada al galpón Los Arrayanes. Sin embargo, malas temporadas climáticas, granizadas destructivas y la falta de capital terminaron con la viabilidad de los frutales comerciales. Silvana recuerda con claridad la imagen de los árboles arrancados y una chacra que quedó vacía, obligando a su padre a buscar alternativas como la mecánica, la crianza de animales y el cultivo de alfalfa.

Advertisement

"Nunca tuvieron ayuda, se manejaron siempre como pudieron", recuerda Silvana en diálogo con LM Neuquén, explicando que después de tener peones y gente en el galpón, las actividades se terminaron fundiendo porque no les fue bien con la fruta, al igual que ocurrió con muchos productores de la región. Aunque su padre Ricardo falleció hace un tiempo, Silvana se queda con una enseñanza invaluable: "Si tenés un pedazo de tierra, tenés que trabajarlo".

Sostenibilidad económica rural y educación

La ecuación familiar ha cambiado significativamente con respecto a la generación anterior. En el pasado, la producción agrícola podía sostener económicamente a quienes vivían en el campo, pero hoy la dinámica es diferente. Silvana y Jorge utilizan parte de sus salarios fijos para contratar tareas externas, alimentar animales y mantener la propiedad activa. "Ahora uno tiene su trabajo", explicó ella al describir una rutina que continúa por la tarde y durante los fines de semana, lo que les permite diversificar sus ingresos sin depender exclusivamente del campo.

Jorge había criado cerdos y vendido lechones antes de la mudanza definitiva. En su etapa de máxima producción en la chacra, llegaron a manejar entre 150 y 300 animales para las fiestas de fin de año. Actualmente, operan en una escala más reducida, enfocándose en la cría de conejos, gallinas y pollos. Su hijo Lucas, de 17 años, ha integrado su formación técnica al proyecto familiar; armado una incubadora y desarrolla sus propios proyectos de cría mientras estudia para ser técnico mecánico, habiendo crió anteriormente 600 pollos parrilleros en un emprendimiento propio.

Proyecciones futuras y turismo rural

Lucas tiene proyectado estudiar veterinaria, lo que añade una nueva capa de conocimientos especializados al proyecto familiar. El horizonte no consiste en reconstruir exactamente el pasado agrícola, sino en evolucionar hacia nuevos modelos. Jorge expresa su deseo de volver a plantar frutales, sumar viñas, aprovechar las orillas de las acequias existentes y crear una producción local para vender en la comunidad. La familia participa activamente de reuniones sobre agroturismo y analiza nuevas quintas y usos innovadores del abono de conejo.

Advertisement

"Mi cabeza está en algo lindo", afirmó Jorge, reflejando una visión optimista y adaptativa. El legado familiar no se conserva como una foto estática del pasado, sino que cambia constantemente con los horarios laborales, el presupuesto disponible y los conocimientos adquiridos por una nueva generación. Esta historia en Neuquén ejemplifica cómo la educación y la resiliencia permiten mantener viva la tradición rural en un contexto económico moderno.