Siete países compiten por los Juegos Olímpicos de 2036 tras cierre de candidaturas

Alemania, Hungría, India, Qatar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía son las únicas naciones que mantienen su interés en albergar la máxima cita deportiva.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha confirmado oficialmente que siete naciones continúan en la carrera para organizar los Juegos Olímpicos de 2036. Tras el vencimiento del plazo adicional establecido por el organismo rector, ninguna otra entidad se sumó a la disputa. Christian Klaue, director de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos del COI, comunicó que el período para iniciar discusiones sobre la edición de 2036 ha llegado a su fin sin nuevas propuestas.

Cierre oficial de plazos de candidatura

La lista final de aspirantes incluye a Alemania, Hungría, India, Qatar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía. Estos siete países son los únicos que mantienen su interés en albergar la máxima cita deportiva mundial. El COI estableció un límite temporal para que cualquier otro Comité Olímpico Nacional pudiera presentarse, pero este proceso no generó participantes adicionales. Los candidatos restantes ya conocen el escenario competitivo en el que deberán enfrentarse para quedarse con la organización del evento.

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Experiencia previa de Alemania y Corea del Sur

Dos de los aspirantes cuentan con experiencia histórica en la organización de competiciones estivales. Alemania busca recibir la competencia por segunda vez en Múnich, ciudad elegida como sede candidata. La capital bávara organizó los Juegos de 1972, lo que la convierte en una opción con trayectoria consolidada. Además, sería la tercera ocasión en territorio germano, considerando los Juegos de Berlín 1936 como referencia anterior.

Corea del Sur también regresa a la contienda tras haber organizado los Juegos de Seúl 1988. Para esta nueva oportunidad, la región candidata seleccionada es Jeolla del Norte. Esta área geográfica buscará llevar nuevamente la máxima cita deportiva al país asiático, aprovechando la infraestructura y el conocimiento logístico adquirido décadas atrás. Ambas naciones demuestran capacidad técnica comprobada ante el comité evaluador.

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Nuevos anfitriones y oportunidades históricas

Los otros cinco aspirantes representan la posibilidad de ser sedes por primera vez en sus respectivos territorios. Hungría, India, Qatar, Sudáfrica y Turquía buscan establecerse en el mapa olímpico global. Entre ellos, Sudáfrica tiene un potencial especial para hacer historia si consigue quedarse con la sede. Sería el primer país africano en organizar los Juegos Olímpicos de verano, marcando un hito significativo en la diversidad geográfica de los juegos.

Esta diversidad de proyectos anticipa una elección con características muy diferentes entre las propuestas presentadas. Cada nación aporta perspectivas únicas sobre desarrollo urbano, sostenibilidad y legado deportivo. La competencia no solo mide infraestructura, sino también la capacidad de innovación y adaptación a los nuevos estándares olímpicos establecidos recientemente.

Nuevo modelo de selección del COI

El COI dejó atrás el sistema de competencia abierta tradicional donde las ciudades reunían la mayor cantidad de votos de sus miembros. Ahora opera un mecanismo basado en el diálogo continuo con los posibles organizadores desde etapas tempranas. Este enfoque busca evaluar las propuestas de manera más integral antes de llegar a una votación final. La elección de Brisbane como sede de 2032 fue la primera realizada bajo este nuevo modelo de selección.

Las bases de este sistema se establecieron durante la presidencia del alemán Thomas Bach. El comité evalúa aspectos críticos como el respaldo político y de la ciudadanía local. También analiza la estrategia de financiación propuesta, el plan de sedes deportivas y la experiencia previa de los atletas locales. El legado a largo plazo, el impacto local del evento y la alineación del proyecto con los objetivos del movimiento olímpico son factores determinantes.

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Calendario y próximos pasos oficiales

El calendario oficial establece fechas importantes para el avance del proceso selectivo. Las candidaturas deben presentar garantías legales y financieras básicas ante la futura Comisión de Anfitriones. Posteriormente, se realizarán visitas a las regiones candidatas para inspeccionar in situ los planes propuestos. Un informe detallado será elaborado para elevarlo a la Comisión Ejecutiva del COI.

En diciembre de 2028 comenzará el diálogo dirigido con un grupo reducido de anfitriones preferidos. Estos países deberán presentar sus respuestas definitivas y todas las garantías solicitadas durante esta fase final. Aunque faltan casi tres años para conocer al elegido, los siete países ya comenzaron a transitar el camino formal para convertirse en anfitriones de los Juegos Olímpicos de 2036.