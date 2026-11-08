SIDE detiene a hombre por amenazas al Papa León XIV

La SIDE confirmó la detención de un hombre por amenazas de muerte contra el Papa León XIV en menos de 24 horas, garantizando la seguridad de su visita.

La Secretaría de Inteligencia de la Nación (SIDE) comunicó la detención de un hombre por las amenazas de muerte dirigidas contra el Papa León XIV. Este operativo de seguridad se materializó en un tiempo récord, con una intervención que no superó las veinticuatro horas desde que se procesó la información del riesgo. La medida preventiva fue ordenada por el juez Adrián González Charvay del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

Coordinación operativa y marco legal

El organismo de inteligencia, liderado por Cristian Auguadra, detalló que la captura fue posible gracias a datos suministrados por la Subsecretaría de Operaciones. Dichas informaciones fueron canalizadas al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Esta articulación permitió actuar con rapidez para neutralizar la amenaza antes de que se concretara cualquier acto violento.

Also read El Cáliz Comunitario de Córdoba para el Papa León XIV

El expediente judicial que investiga este suceso quedó radicada formalmente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Desde la SIDE destacaron que la rapidez en la resolución del caso fue resultado de una coordinación efectiva entre las áreas de inteligencia, las Fuerzas Federales y el Poder Judicial. Este marco de trabajo conjunto es fundamental para garantizar la integridad del pontífice durante su estancia.

Agenda oficial y recibimiento estatal

La llegada del Papa León XIV está programada para las 16.30 horas de este domingo en el Aeroparque Jorge Newbery. En este aeropuerto, el máximo referente de la iglesia católica recibirá el saludo oficial de las autoridades locales. Media hora después, a las 17.00 horas, iniciará su itinerario con una visita al Monumento a San Martín en la plaza homónima.

Advertisement

Las actividades oficiales continuarán con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada a las 17.20 horas. Dentro de este evento, se espera una reunión entre el Sumo Pontífice y el presidente Javier Milei a las 17.50 horas. Posteriormente, el recorrido lo llevará al Palacio Libertad, anteriormente conocido como CCK, para un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Recorrido nacional y contexto histórico

La agenda oficial proyecta que el Sumo Pontífice recorra la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esta travesía, celebrará misas multitudinarias y mantendrá encuentros con religiosos y diversos sectores sociales. Se incluyen paradas específicas en Claypole, además de las ciudades mencionadas, consolidando un gira de gran alcance mediático.

Esta gira representa un hito histórico significativo, ya que se trata de la primera visita de un Papa al país desde 1987. En esa ocasión, Juan Pablo II llegó por segunda vez a la Argentina. La SIDE reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos para que esta visita se desarrolle con normalidad y bajo estrictos protocolos de seguridad.