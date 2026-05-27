SIDE detecta embarcaciones de origen africano con destino a la Argentina

La Dirección de Inteligencia (SIDE) anunció que detectó una serie de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo en África con destino a la Argentina. Esto permitió activar tempranamente las alertas y protocolos correspondientes para anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública.

La Dirección de Inteligencia ( SIDE ) anunció que detectó una serie de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo en África con destino a la Argentina . Esto permitió activar tempranamente las alertas y protocolos correspondientes para anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública .

La operación se realizó a partir de un trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. El cumplimiento de los protocolos internacionales corrió por cuenta de la Dirección de Sanidad de Fronteras.

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que el caso ejemplifica cómo la inteligencia nacional comprende el análisis de todos los riesgos y amenazas para el país, y no solo los provenientes del crimen organizado, el terrorismo o la inteligencia de otros países. También destacó que gracias a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, el sistema de inteligencia está recuperando una visión integral que también se ocupa de detectar oportunidades para el desarrollo de la Argentina





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SIDE Embarcaciones África Argentina Salud Pública Inteligencia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rotunda reafirmación de la doctrina social en la era de la inteligencia artificialEl papa Robert Prevost presentó la encíclica “Magnifica humanitas” en la que resume su pensamiento sobre la centralidad de la dignidad humana, los derechos de las personas y reflexiona sobre la Inteligencia Artificial y el desarrollo tecnológico en relación al trabajo, la guerra y los conflictos internacionales.

Read more »

Ni una foto ni inteligencia artificial: el proyecto que convertirá cuerpos humanos en una bandera LGTBIQA+El artista prepara una gran pieza participativa “frente al retroceso global de las libertades.” Inspirada en la bandera del arco iris.

Read more »

Las cinco claves de la encíclica del papa León XIV sobre la inteligencia artificialEl documento revela la preocupación del Papa sobre la IA, la dignidad humana, la necesidad de transparencia y la importancia de entender quiénes están detrás de ellas

Read more »

Darín hace análisis inesperado sobre la inteligencia mediática y vigencia de Wanda NaraEl actor Darín hace una entrevista y hace un análisis inesperado sobre la inteligencia mediática y la vigencia de Wanda Nara, empresaria y ex modelo.

Read more »