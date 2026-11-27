La Secretaría de Inteligencia de Estado lanza su primer ingreso mediante concurso público, generando 40.000 inscripciones en 24 horas. Diputados peronistas solicitan a Cristian Auguadra explicar la normativa y las figuras clave.

La campaña de reclutamiento de agentes en las calles y redes sociales ha trascendido sus límites físicos para impactar directamente en el Congreso de la Nación. El bloque peronista ha solicitado formalmente que el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, comparezca ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para responder sobre la reciente apertura de un concurso público. Esta medida institucionaliza un acceso a la inteligencia que históricamente se realizó mediante redes de conocidos o familiares, bajo la presidencia de La Libertad Avanza.

Resolución 941/2026 y el primer concurso

La Secretaría de Inteligencia de Estado publicó la resolución 941/2026 el 3 de noviembre, mediante la cual se aprobó el reglamento definitivo para el ingreso a la carrera profesional del organismo. Desde las oficinas del gobierno, esta iniciativa se presenta como el primer intento genuino de realizar un concurso público para ingresar a la agencia, rompiendo con prácticas anteriores de selección indirecta. Las inscripciones para participar de este proceso cerrado oficialmente el próximo lunes, marcando un punto de inflexión en la administración de recursos humanos de la inteligencia.

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Los resultados iniciales han superado las expectativas de los organizadores, con cifras que revelan un interés masivo en la carrera de espionaje. Según reportes de la propia agencia, se recibieron 40.000 postulaciones en tan solo 24 horas desde la apertura de la convocatoria. Este volumen de solicitud demuestra un alto nivel de interés ciudadano y profesional por ingresar a la institución, aunque este número no garantiza la aceptación definitiva en el sistema.

Filtros selectivos y la Escuela Nacional de Inteligencia

El proceso no se limita a la simple recepción de hojas de vida, sino que implica rigurosos controles físicos y mentales dirigidos por las autoridades de la Escuela Nacional de Inteligencia. Las autoridades realizarán una preselección estricta basada en los cupos disponibles que establezca oficialmente Auguadra. Los candidatos preseleccionados deberán superar una serie de pruebas diseñadas para medir su aptitud general, idoneidad técnica y capacidad de juicio en un coloquio presencial.

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Este coloquio será evaluado por un tribunal compuesto exclusivamente por funcionarios actuales de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Una vez superada esta barrera, se elaborará un orden de mérito que determinará quiénes tendrán el derecho a cursar el Curso Básico de Ingreso. Quienes estén en este curso serán considerados formalmente como ingresantes y recibirán un estipendio, aunque el monto exacto de esta remuneración aún no se ha revelado públicamente.

Presencia militar y figuras controversiales

La transformación estructural incluye cambios significativos en la dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia, fundada en 1967. El 3 de noviembre, Auguadra designó al coronel retirado Daniel Esteban al frente de la academia, reemplazando a Juan Bautista Tata Yofre, quien ocupaba el cargo anteriormente. Esteban, de 72 años, ejercía como secretario de Ciencia en la Universidad de la Defensa y asesor del ministro Carlos Presti, con un historial militar vinculado al Regimiento de Infantería 25 y el mando de Mohamed Alí Seineldín.

Juan Bautista Yofre mantiene una posición honorífica como rector y director del consejo académico, pero su pasado genera debate debido a su rol durante la última dictadura militar. La Escuela Nacional de Inteligencia, ubicada en la casona de Libertad al 1200, guarda recuerdos oscuros como el asesinato de Sofía Fijman, cuyo cráneo fue aplastado por el portón de la academia. Yofre sigue activo en redes sociales donde comparte archivos históricos, incluyendo documentos sobre líderes de izquierda como Mario Roberto Santucho.

Exigencia parlamentaria y transparencia

Los diputados peronistas Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez han exigido que Sebastián Pareja, presidente de la comisión, convoque a Cristian Auguadra y a Daniel Esteban para informar sobre la transformación integral anunciada el 9 de octubre pasado. Buscan esclarecer si Yofre cobra por sus funciones actuales y solicitaron que se informe el número total exacto de personas inscritas.

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Además, los legisladores requieren que el gobierno envíe la bibliografía completa con la que deberán trabajar los postulantes. Esta transparencia es crucial dado que el estatuto de personal, que regirá a partir del año que viene, permitirá convocar a retirados o contratar para proyectos especiales, lo que sugiere que el concurso público no será la única vía de ingreso. El peronismo insiste en fiscalizar cada detalle de esta nueva etapa de la inteligencia argentina.