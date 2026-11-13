Siân Heder y la lucha por los derechos civiles en 'Ser Heumann'

La directora de CODA presenta su nuevo filme sobre la activista Judy Heumann, destacando la importancia histórica de la toma de edificios en 1977 y su relevancia actual para la accesibilidad.

Siân Heder, reconocida guionista y directora nacida en Massachusetts en 1977, regresa a la pantalla grande con Ser Heumann, una producción de ficción disponible exclusivamente en Apple TV. Tras el exitoso lanzamiento de CODA hace cinco años, que le valió tres premios Oscar incluyendo Mejor Película, la cineasta ahora aborda la vida real de la activista por los derechos de las personas con discapacidad Judith Heumann. La cinta no ha llegado a los cines de Argentina, pero su estreno digital permite a la audiencia global acceder a esta historia basada en memorias reales y eventos históricos documentados.

Origen y Contexto Histórico de la Ocupación

El núcleo narrativo de la película se centra en la toma pacífica pero vehemente de un edificio municipal en la ciudad de San Francisco durante 1977. Este evento, liderado por el grupo de activistas encabezado por Heumann, duró casi un mes y logró llamar la atención de la prensa y los ciudadanos. La acción directa fue el catalizador necesario para empujar la aprobación de un inciso legal publicado cuatro años antes, el cual había sido ignorado por políticos de todos los espectros debido a sus elevados costos.

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Si bien debieron transcurrir otras dos décadas para que ese logro terminara con actos concretos, como la construcción de rampas en espacios públicos y privados, o la instalación de desniveles en las esquinas de las calles, el evento de 1977 se estableció sin duda como un hito en la lucha por los derechos humanos más básicos. La película reconstruye estos hechos desde la perspectiva de la propia realizadora, quien basó su guion en las memorias de Heumann para mostrar la complejidad y el alcance de esa resistencia civil.

Perspectivas de la Directora y el Reparto

Siân Heder afirma que la historia ocurre hace cincuenta años, pero considera que sigue siendo absolutamente relevante para los tiempos actuales. La cineasta participó en una conferencia de prensa virtual junto a una parte del reparto, incluyendo a la actriz Ruth Madeley, quien interpreta a Heumann, y a Mark Ruffalo, quien asume el rol de Joseph Califano, Secretario de Salud bajo el gobierno de Jimmy Carter. El elenco cuenta también con actores profesionales y no profesionales con diversas discapacidades, reflejando la diversidad de la comunidad retratada.

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Para la realizadora, vivir en una época de polarización hace que la historia de Ser Heumann sea un recordatorio necesario sobre el poder de la interseccionalidad. Señala que en 1977, la lucha colectiva funcionó porque militantes de los Panteras Negras traían comida y la comunidad gay de San Francisco se ofrecía para ayudar. Esta instancia de apoyo mutuo, donde mucha gente se acercó para apoyar la toma, contrasta con la situación actual y destaca la necesidad de que las comunidades levanten la voz juntas frente a poderes que hoy son más fuertes que nunca.

El Legado de Judith Heumann y la Acciones Concretas

La figura de Judy Heumann, fallecida en 2023 a los 75 años, nació en Filadelfia en 1947. Poco antes de cumplir dos años, contrajo poliomielitis, cuyas consecuencias la obligaron a utilizar una silla de ruedas durante el resto de su vida. En la película se mencionan sus problemas para ingresar a la vida escolar, siendo rechazada por varias instituciones con la excusa de que no podría caminar con la suficiente velocidad en caso de un incendio. Estas barreras institucionales ilustran la realidad que Heumann combatió a lo largo de su vida.

Siân Heder considera que todos necesitamos un poco de la energía de Heumann en nuestras vidas. Describe a Judy como imparable y feroz, alguien que no aceptaba un no por respuesta y que nunca consideraba que algo fuera demasiado difícil de lograr. Esta determinación siguió adelante incluso con los riesgos que conllevaba para su cuerpo y para la gente que la rodeaba. La historia que cuenta la película, ocurrida hace cincuenta años, sigue siendo un referente sobre cómo la acción colectiva puede cambiar las leyes y la realidad social, inspirando a nuevas generaciones de activistas y cineastas a abordar temas de marginalización e invisibilización.