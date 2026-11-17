La presidenta Claudia Sheinbaum visita Shenzhen para reforzar lazos tecnológicos y culturales con China, evitando el comercio para proteger el T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum aterrizó este lunes en Shenzhen, China, para iniciar una agenda diplomática que prioriza la cooperación científica y tecnológica sobre los intercambios comerciales directos. Este movimiento estratégico busca ampliar los vínculos bilaterales con Pekín sin poner en riesgo la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos bajo el T-MEC. La presidenta mantuvo reuniones con la comunidad mexicana residente en la región antes de su cita programada con el mandatario chino.

Estrategia diplomática en Shenzhen con Xi Jinping

El encuentro bilateral entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping está agendado para el martes a las 14 horas, hora local de China, en un escenario donde el comercio ha sido deliberadamente excluido del eje central de las conversaciones. El T-MEC impone restricciones estrictas que impiden a sus miembros negociar acuerdos de libre comercio con economías que Estados Unidos clasifica como de no mercado, situación que hace que la visita se centre exclusivamente en ámbitos no comerciales. Sheinbaum utilizó su presencia en territorio asiático para reiterar que en la cumbre de la APEC presentará el modelo mexicano, conocido como el Plan México, junto con propuestas de cooperación para el desarrollo.

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División de opiniones entre expertos mexicanos

La estrategia diplomática ha generado una división de criterios entre los analistas del sector, con posturas que varían entre la optimización tecnológica y el riesgo geopolítico. Ignacio Martínez, coordinador del LACEN de la UNAM, considera que el contacto directo con Xi Jinping abre nuevos derroteros en cooperación tecnológica, específicamente en ciencia cuántica, donde China tiene un avance significativo. Por su parte, Rodolfo Ostolaza, economista de Banamex, expresa preocupación ante este acercamiento, argumentando que podría complicar las negociaciones comerciales con Estados Unidos y elevar la presión sobre la relación bilateral tras las futuras elecciones intermedias en Washington.

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Enfoque en innovación, salud y energía

Durante las conversaciones, Sheinbaum ha enfatizado su interés en estudiar el funcionamiento de los hospitales inteligentes, la economía circular, la transformación de residuos y el desarrollo de fuentes de energía limpia. La presencia de Altagracia Gómez, principal interlocutora de la presidenta con el sector empresarial, refuerza la señal de apertura hacia un esquema de cooperación distinto al impulsado previamente por la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard. Los expertos destacan que esta vía podría facilitar un aumento de la inversión tecnológica china en regiones como el sureste de México, zonas con menor integración en las cadenas de suministro estadounidenses y menos expuestas a las restricciones estratégicas de Washington.