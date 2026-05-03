Shakira rompe el silencio en Copacabana: un mensaje para las madres solteras y un 'palito' a Piqué

Durante su histórico concierto en las playas de Copacabana, Shakira lanzó un contundente mensaje sobre las madres solteras, vinculándolo con su propia experiencia tras la separación de Gerard Piqué. La artista colombiana utilizó su plataforma para visibilizar una realidad social, consolidando su imagen como una voz de empoderamiento femenino en la música latina.

En un momento histórico durante su concierto gratuito en las playas de Copacabana , Shakira volvió a captar la atención mundial con un impactante mensaje que muchos asociaron con su separación del exfutbolista español Gerard Piqué .

Frente a una multitud que abarrotó las costas de Río de Janeiro, la artista colombiana aprovechó un descanso entre sus éxitos para destacar una problemática social, vinculándola con su propia experiencia personal. El espectáculo, que inició a las 21:45 (hora argentina), se caracterizó por la emotividad y la cercanía de la barranquillera con sus seguidores.

Este 'palito' a su ex se suma a la narrativa que ha mantenido en sus últimos lanzamientos musicales, donde la resiliencia y el empoderamiento femenino son los pilares fundamentales. A través de la transmisión masiva por YouTube y Globoplay, fanáticos de todo el mundo celebraron la honestidad de la artista, quien convirtió una estadística social de Brasil en una causa personal, fortaleciendo aún más su conexión con el público latinoamericano.

Un mensaje de Shakira para las madres solteras, con un palito a Piqué La frase, que se volvió viral en cuestión de minutos, apuntó directamente a su situación actual como madre tras el fin de su relación con el exfutbolista. Durante el recital de su gira 'Las mujeres ya no lloran', la cantante se dirigió al público con una declaración que generó una ovación inmediata.

'¿Saben que en Brasil hay 20 millones de madres solteras que tienen que salir a trabajar para mantener a sus familias? Bueno, yo soy una de ellas', sentenció la colombiana. Este momento no solo resonó por su contenido emocional, sino también por la forma en que Shakira utilizó su plataforma para visibilizar una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

La artista, conocida por su activismo y su capacidad para conectar con el público, demostró una vez más su habilidad para transformar lo personal en universal, generando un impacto que trasciende el escenario. El concierto, que duró más de dos horas, incluyó éxitos como 'Hips Don't Lie', 'Waka Waka' y 'Bzrp Music Sessions #53', entre otros, pero fue este mensaje el que quedó grabado en la memoria de los asistentes y espectadores en línea.

Shakira, con su voz y su presencia, no solo entretenió, sino que también inspiró, dejando claro que su música y su mensaje son herramientas poderosas para el cambio social





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