Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026

La FIFA confirma que Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial, que se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Será la primera vez en la historia de la FIFA que la final contará con un espectáculo musical en el entretiempo del partido decisivo al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, con una producción global que combinará deporte, música y entretenimiento para millones de espectadores en todo el mundo.

La FIFA confirma que Shakira , Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial , que se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

Será la primera vez en la historia de la FIFA que la final contará con un espectáculo musical en el entretiempo del partido decisivo al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, con una producción global que combinará deporte, música y entretenimiento para millones de espectadores en todo el mundo





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