Shakira hace historia en Río de Janeiro con un concierto gratuito para dos millones de personas

La artista colombiana Shakira protagonizó un espectáculo monumental en Copacabana, rebautizada como 'Lobacabana', con la presencia de dos millones de personas. El evento, organizado por la alcaldía de Río de Janeiro, incluyó presentaciones de Caetano Veloso y María Bethania, y generó un impacto económico de 160 millones de dólares. Shakira, con una carrera de más de dos décadas en Brasil, cerró el show con éxitos como 'Hips don't lie' y 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', consolidando su legado como una de las artistas más influyentes del mundo.

Shakira , DJs y dos millones de personas gratis en Copacabana ... Esos lujos 'comunistas' de Brasil. En 2024 estuvo Madonna y el año pasado Lady Gaga.

Esta vez al show de la colombiana lo promocionaron como 'Lobacabana', siempre a cargo de la alcaldía de Río (PSD). Estuvieron Caetano Veloso, María Bethania y la cuenta que hacen es simple: estiman que el evento inyectó en la economía local unos 160 millones de dólares. Luna llena había en las playas de Río, con la icónica estatua del Cristo Redentor iluminando el escenario, como años anteriores habían hecho en el mismo lugar Madonna y Lady Gaga.

La multitud, que extendía cuadras y cuadras de gente ávida por el show, gritó 'Loba', el apodo con el que la habían promocionado en el megaevento organizado por la Alcaldía de Río, que duró unas dos horas e incluyó antes a Caetano Veloso y María Bethania. Con alrededor de una hora de retraso respecto al horario anunciado, Shakira apareció sobre una tarima vestida con los colores brasileños, en medio de la ovación de la multitud.

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'Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Río', dijo el alcalde Eduardo Paes, quien en marzo pasado reemplazó al renunciante Marcelo Crivella (ambos del PSD), ya que este planea aspirar a la gobernación del estado e incluso muchos lo mencionan como posible vice de Lula en las elecciones presidenciales de octubre de este año.

'¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa', saludó a su gente Shakira, en impecable portugués y sobre un monumental escenario que medía 1.345 metros cuadrados. Entre los temas que interpretó estuvieron 'Hips don't lie', 'La bicicleta', 'La tortura' y 'Estoy aquí', junto a leyendas de la música popular de Brasil, y la estrella pop brasileña Anitta.

Con diez cambios de vestuario, la colombiana de 49 años emuló los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025. Shakira tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas ocasiones desde 1996.

'Ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros, lo tenemos nosotros por ella', dijo Graciele Vaz, de 43 años, que durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Río. La mujer llevaba en su espalda un gran tatuaje con el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, símbolo de la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Fue precisamente en Río donde, en febrero de 2025, Shakira inauguró esta gira, la primera que hacía en siete años y que ya se coronó con el récord Guinness a la de mayor facturación de un artista latino. Enormes carteles con el rostro de Shakira tapizaron Río en los últimos días. En Copacabana -rebautizada como 'Lobacabana'- los vendedores abarrotaron la arena y la calle ofrecían desde abanicos, gorras y camisetas hasta productos temáticos.

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y con el que cerró el megashow de este sábado. El evento contó con casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales.

El año pasado, al día siguiente del concierto de Lady Gaga, la policía anunció que había frustrado un atentado con bomba planeado por un grupo que 'difundía discursos de odio', en particular contra la comunidad LGBT. La alcaldía de Río estimó que el evento de este año inyectaría en la economía de la ciudad más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares)





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