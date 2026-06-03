Shakira confiesa el dolor tras su ruptura con Gerard Piqué y revela cómo la música y la maternidad la ayudaron a seguir adelante

En una entrevista con People, Shakira habla de la difícil separación de Gerard Piqué, la supuesta infidelidad, el apoyo de sus hijos y amigos, y cómo ha canalizado el sufrimiento en nuevas canciones, incluida el tema oficial de la Copa del Mundo 2026.

Shakira , la cantante colombiana que ha vuelto al foco global tras ser elegida para interpretar el tema oficial de la Copa del Mundo 2026 con "Dai Dai", abrió recientemente su corazón en una entrevista con la revista People.

La artista aprovechó la ocasión para hablar sobre la dura experiencia que vivió tras su separación de Gerard Piqué, a quien estuvo casada durante doce años y con quien tiene dos hijos, Milán, de trece años, y Sasha, de once. La ruptura, anunciada en 2022, estuvo marcada por rumores de infidelidad y una larga batalla legal por la custodia y la división de bienes.

Shakira describió el proceso como una caída abrupta de su mundo, pero subrayó que la maternidad le ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante: "Cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte, pagar las cuentas, preparar el desayuno y llevar a tus hijos al colegio. La vida tiene que seguir".

Según sus propias palabras, sus hijos se han convertido en el motor que la impulsa a no rendirse, y cada día aprende de ellos una nueva visión de la vida. En el mismo discurso, la intérprete confesó que la música ha sido su principal herramienta de catarsis.

Después de lanzar el exitoso tema "Vol. 53" con Bizarrap, donde abordó de forma directa la supuesta infidelidad de su exmarido, Shakira explicó que escribir canciones es "como ir al psicólogo, solo que más barato". La canción se posicionó rápidamente en los primeros lugares de las listas radiales y consolidó una de sus giras más ambiciosas, demostrando que el dolor puede transformarse en arte.

A pesar de los rumores sobre supuestas nuevas relaciones, primero con el jugador de baloncesto Jimmy Butler y luego con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, la artista puntualizó que por el momento no tiene planes de enamorarse, enfocándose en su carrera y en la crianza de sus hijos. Shakira también recordó los orígenes de su relación con Piqué, que comenzó en el set del videoclip de "Waka Waka", el himno de la Copa del Mundo 2010, y que dio lugar a una unión que duró más de una década.

Tras la separación, la cantante dejó Barcelona y se instaló en Miami, donde reside actualmente con sus hijos. A pesar de las dificultades, señala que la vida sigue valiendo la pena, sobre todo gracias al apoyo de sus amigos y a la convicción de que "la vida es una m… pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ti".

Con la canción oficial de la próxima Copa del Mundo ya seleccionada, Shakira se prepara para otro gran momento en su carrera, demostrando que, aun después de los momentos más oscuros, la artista sigue capaz de convertir el dolor en energía creativa y seguir brillando en la escena internacional





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