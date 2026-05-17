Sextos policías imputados por el caso del joven que murió ahorcado en la celda de una comisaría de Córdoba

Sextos policías han sido imputados por el caso del joven que murió ahorcado en la celda de una comisaría de Córdoba, donde vive la familia del muchacho. La detención de una agente policial y la investigación sobre la muerte del joven siguen en curso.

Sextos policía s imputados por el caso del joven que murió ahorcado en la celda de una comisaría de Córdoba, donde vive la familia del muchacho, horas después de que se confirmara su muerte.

Ya hay una agente detenida por este caso.privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. La detenida es la mujer policía con la que el joven habría tenido discusiones en noviembre y diciembre del año pasado; la investigación indica que lo habría detenido y, aunque en la Unidad Judicial le precisaron que no estaba vigente la orden de captura, de todas maneras entregó el procedimiento.

Los otros imputados son el chofer y su compañero en el móvil en el que lo detuvieron; los dos agentes que estaban de guardia cuando lo hallaron ahorcado y un comisario que fue quien le entregó su celular a la agente detenida para que borrara mensajes que podrían incriminarla; el oficial jefe está acusado de presunto encubrimiento agravado. La familia del joven, que era amigo de Morena Rial, denunció desde el primer momento que había sido ‘perseguido’ y que la muerte había sido consecuencia de unLa primera detención fue en un operativo en Bajo Pueyrredón, por un requerimiento de captura de Entre Ríos; quedó en libertad al día siguiente al comprobarse que ese pedido había caducado.

A las 24 horas lo arrestaron de nuevo. Cuando su madre fue a la comisaría a llevarle comida, le dijeron que no podía verlo porque estaba dormido. Al rato le avisaron que se había ahorcado. Orihuela había quedado en libertad días antes de su muerte después de haber pasado cuatro meses detenido en la cárcel de Bouwer, acusado de integrar una banda que robaba celulares; acordó un juicio abreviado y quedó en libertad condicional.

Las informaciones oficiales apuntaron a que el joven se había querido ahorcar en la celda con un buzo. Su familia, desde el primer momento, rechazó esa versión y reclamó una investigación sobre lo sucedido. El Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad secuestró los celulares de los oficiales que estaban de guardia y días después el fiscal Godoy ordenó las imputaciones. La abogada de la familia planteó que podría haber existido una: ‘Te vamos a extrañar, papá.

Te quiero muchísimo. Que descanses en paz. Te merecés el cielo entero. Algún día nos volveremos a encontrar.

Nos dejaste hechos mierda’. Agregó: ‘Gracias por haberme defendido siempre sin pensarlo. Sin dudarlo siempre estuviste para mí. Volá alto, amigo’.

Y subrayó: ‘ Vamos a hacer justicia. Te lo prometo.

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