Sexóloga destaca que la curiosidad y la atención son claves para ser un buen amante

En una reciente entrevista, la experta en sexualidad señaló que las habilidades en la intimidad se pueden aprender, que no existen fórmulas únicas y que la comunicación y el entusiasmo por descubrir al otro son esenciales para una relación sexual satisfactoria.

La reconocida sexóloga, autora de varios libros sobre relaciones íntimas, ofreció una charla en la que explicó las cualidades que, según su criterio, distinguen a una buena pareja en el ámbito sexual.

La profesional explicó que ser un buen amante no depende de talentos innatos, sino de una actitud de curiosidad y disposición para descubrir junto a la pareja. Para ella, el entusiasmo por conocer y explorar las preferencias del otro es fundamental, y esa curiosidad puede aprenderse y cultivarse con el tiempo. En la entrevista, la experta abordó la frecuente pregunta sobre si las habilidades en la intimidad son innatas o adquiridas. Su respuesta fue clara: "Se puede enseñar, sí".

Señaló que el error más común consiste en buscar una fórmula universal para satisfacer a la otra persona, cuando la realidad es que cada individuo constituye un mundo separado, con deseos y limites propios. Por eso, el buen amante es quien se encuentra frente a un cuerpo nuevo o una situación inédita y decide acercarse con respeto, atención y una actitud de aprendizaje constante.

Durante el intercambio, una de las panelistas recordó que muchos hombres tienden a mostrarse excesivamente seguros de sí mismos, creyendo que su desempeño es suficiente sin necesidad de escuchar a su pareja. La sexóloga enfatizó que la verdadera habilidad radica en prestar atención a las necesidades del otro, manteniendo una actitud de descubrimiento como si se tratara de explorar "nuevas tierras".

Según su visión, esa disposición genera una conexión auténtica, obligando a estar pendiente de lo que siente la persona al otro lado y no de lo que uno supone que hace bien.

"Esa actitud te pone en un lugar de realmente estar pendiente de qué es lo que pasa con otra persona, qué es lo que le gusta a él o a ella, no lo que yo me creo que yo hago bien", recalcó la experta. Para la especialista, la sexualidad es un espacio de aprendizaje permanente en el que la comunicación juega un papel central.

Destacó que la clave está en aprender de la otra persona, en escuchar sus señales y en adaptar el propio comportamiento en función de esas indicaciones. La buena comunicación permite descubrir qué es lo que realmente satisface a la pareja, evitando malentendidos y promoviendo una experiencia más plena para ambos. En sus palabras, "ser buen amante" implica ser un estudiante constante de la intimidad, manteniendo siempre viva la curiosidad y el respeto mutuo.

Citó también a Arthur Brooks, investigador de Harvard, quien sostiene que "las personas más felices son las que nunca dejan de aprender por pura curiosidad", y señaló que este principio se aplica también al ámbito sexual. Al final de la charla, la sexóloga invitó a los presentes a considerarse aprendices perpetuos, recordando que el amor y el deseo se nutren de la capacidad de seguir descubriendo, de la voluntad de escuchar y de la apertura para crecer junto al otro en cada encuentro íntimo





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