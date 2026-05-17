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Sevilla vs. Real Madrid: partido histórico y análisis de la tabla de posiciones

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Sevilla vs. Real Madrid: partido histórico y análisis de la tabla de posiciones
SevillaReal MadridLa Liga De España
📆5/17/2026 1:19 PM
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Un enfrentamiento histórico entre dos equipos de Liga de España, Sevilla y Real Madrid, se disputará el domingo 17 de mayo a las 14:00hs. en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla. Todas las incidencias del partido se podrán seguir en vivo a partir de las 14:00hs. en Disney+ Premium y ESPN. Por otro lado, también vale la pena analizar cómo viene la tabla de posiciones de La Liga de España que juegan Sevilla y Real Madrid de cara al partido.

Sevilla y Real Madrid , los equipos más fuertes de la Liga de España, se enfrentarán en una revancha histórica el domingo 17 de mayo a las 14:00hs. en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla .

El partido se transmitirá en vivo por Disney+ Premium y ESPN. Todas las incidencias del encuentro entre Sevilla vs. Real Madrid correspondiente a la fecha 37 de La Liga de España podrán seguirse en vivo a partir de las 14:00hs. en Disney+ Premium y ESPN. Todas las novedades del encuentro en vivo entre Sevilla vs. Real Madrid en el minuto a minuto podrán seguirse solo por TyC Sports.

Igualmente, es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de La Liga de España que juegan Sevilla y Real Madrid de cara al partido

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