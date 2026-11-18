La sesión de Diputados se cayó por falta de quórum al haber 126 legisladores. No se debatió la Ley Malvinas ni la reforma del BCRA.

La sesión plenaria de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se suspendió por falta de quórum, impidiendo el debate de iniciativas legislativas de alto impacto para el país. El encuentro, convocado por el oficialismo, tenía como principal objetivo la discusión de la Ley Malvinas y la tan aguardada Reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta paralización legislativa impide avanzar en temas estructurales que el gobierno busca priorizar durante la actualidad política.

Solo se registraron la presencia de 126 diputados en el recinto, tres legisladores por debajo de los 129 necesarios para habilitar los debates y votaciones. Este quórum mínimo es indispensable para que la cámara pueda tomar decisiones vinculantes sobre los proyectos de ley remitidos a su consideración. Frente a estos 126 presentes, se registraron 131 ausencias, lo que confirmaba la inviabilidad de continuar con la agenda programada para el miércoles.

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Proyectos bloqueados en el legislativo

Entre los temas que no pudieron ser tratados en esta jornada, destacan el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), una negociación que busca expandir los intercambios económicos con el bloque europeo. También quedaron fuera de discusión los convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, un asunto clave para la relación intergubernamental.

Adicionalmente, la sesión postergada incluía la discusión de modificaciones a la ley de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Estas reformas intentaban incluir a las cooperativas dentro del marco normativo de apoyo a las empresas de menor tamaño, buscando dinamizar el sector productivo y formalizar una parte significativa del tejido empresarial argentino.

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Avances gubernamentales y posicionamiento político

En medio de este estancamiento legislativo, el presidente Javier Milei ha emitido su aval sobre la Resolución General 5617/2024. Esta medida administrativa es parte de las herramientas regulatorias que el ejecutivo ha implementado para gestionar la economía y cumplir con los objetivos fiscales. El respaldo presidencial a esta resolución refuerza la línea de acción del gobierno frente a la oposición y los mercados financieros.

Por otro lado, el contexto económico se ve afectado por factores globales que inciden en los precios internos. Un ejemplo claro es que el videojuego GTA VI se ha posicionado como uno de los títulos más costosos del mundo para adquirir en Argentina. Esta disparidad de precios refleja la brecha cambiaria y la inflación que impactan directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en la importación de bienes culturales.

Movimientos en seguridad y justicia laboral

En el ámbito de la justicia laboral, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Petovello, ha tomado una medida específica relacionada con la Ley 14.339. Esta norma permite habilitar la jubilación con solo 10 años de aportes en ciertos casos. La actuación de Petovello en este sentido busca agilizar los derechos pensionarios de sectores específicos de la población trabajadora que cumplen con esta condición reducida.

La seguridad ciudadana también fue noticia debido a incidentes que han requerido la intervención de las fuerzas policiales y judiciales. En la provincia de Córdoba, se registró una brutal golpiza en una pizzería que derivó en la detención de un individuo. Este tipo de episodios violentos destacan la necesidad de mantener el orden público en las principales ciudades del país.

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Implicancias para AstraZeneca y el sistema sanitario

En el sector empresarial y de salud, la farmacéutica AstraZeneca ha tomado medidas disciplinarias internas tras un incidente grave. La empresa echó al detenido por la brutal golpiza ocurrida en la pizzería de Córdoba. Esta acción de la compañía refleja su postura firme frente a la violencia y su compromiso con mantener entornos laborales seguros para sus empleados y la comunidad en general.

La caída de la sesión en Diputados deja un escenario incierto para los proyectos que dependían de la aprobación legislativa inmediata. La falta de quórum ha retrasado el debate sobre la Ley Malvinas y la Reforma del BCRA, dos pilares de la agenda económica y política del momento. Los legisladores deberán coordinar nuevamente para lograr el número mínimo de presentes y poder continuar con las tareas del Estado.