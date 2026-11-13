El político Serguéi Zavorotni sufre heridas graves por coche bomba en Moscú, el segundo ataque de la semana que afecta a figuras pro-rusas en territorio ruso.

Las autoridades rusas confirman que el politólogo y periodista Serguéi Zavorotni resultó gravemente herido el viernes tras sufrir la explosión de un artefacto colocado bajo su vehículo en el sur de Moscú. Este incidente marca el segundo ataque con coche bomba registrado en suelo ruso en solo dos días consecutivos, escalando la violencia contra figuras vinculadas al gobierno anterior de Ucrania.

Detalles del atentado en Moscú

Según relataron testigos a los medios locales, el automóvil Toyota propiedad de Zavorotni abandonó el patio de un edificio en el barrio de Chertánovo y explotó poco después de recorrer aproximadamente 200 metros. La detonación severamente dañó el costado izquierdo del vehículo y rompió los cristales, provocando que el conductor fuera despedido por la onda expansiva. El estruendo fue audible en varias manzanas cercanas al lugar de los hechos.

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El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) ha confirmado la identidad de la víctima y ha iniciado una causa penal por intento de asesinato. Los canales de información Ren TV y Telegram 112 reportan que Zavorotni perdió el brazo izquierdo en el ataque y se encuentra hospitalizado, padeciendo conmoción cerebral, fracturas de costillas y otras lesiones graves derivadas de la explosión.

Vínculos políticos y contexto histórico

Serguéi Zavorotni, antiguo vocero del exprimer ministro ucraniano Ni Kolái Azarov, mantiene una posición crítica con respecto al actual gobierno de Kiev. Tanto él como su exjefe residen actualmente en Rusia. Ni Kolái Azarov huyó a territorio ruso en el año 2014, momento en el que la Revolución del Maidán en Ucrania provocó la caída del presidente prorruso Víktor Yanukóvich tras su incumplimiento de la promesa de estrechar lazos con la Unión Europea.

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Este ataque se suma a un patrón de violencia política dirigida contra personalidades públicas y militares rusos. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los servicios de inteligencia ucranianos han reivindicado o han sido acusados directamente de múltiples asesinatos e intentos de asesinato contra oficiales militares y figuras alineadas con el conflicto ruso.

Segundo ataque en San Petersburgo

La explosión en Moscú ocurre apenas un día después de un atentado fatal en San Petersburgo. El jueves, un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia falleció a consecuencia de una explosión contra su vehículo en el barrio de Shúshari, ubicado en el distrito de Pushkinski al sur de la ciudad. El comité de investigación local anunció la apertura de una investigación por asesinato, aunque el origen exacto del artefacto explosivo permanece desconocido.

Una periodista de la agencia AFP testificó la escena del crimen, donde se observaban los restos de un vehículo negro severamente deformado por la fuerza de la detonación. Policías y expertos forenses inspeccionaron el lugar poco después del suceso. Este incidente recuerda otra explosión en el mismo distrito de San Petersburgo ocurrida en agosto, la cual mató a un militar e hirió gravemente a su esposa.

Escalada bélica y bajas civiles

En medio de estas acciones de alta perfilería, la guerra que se acerca a su quinto año continúa con una escalada de ataques de largo alcance. Rusia aseguró el viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 1.198 drones ucranianos durante la noche anterior en unas 20 regiones, incluyendo la de Moscú. Esta ofensiva aérea causó nueve muertos en territorio ruso, con cuatro fallecidos en una zona industrial de Volgogrado y otros cuatro en Samara.

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Ucrania, por su parte, reportó tres fallecidos tras sus propios ataques nocturnos. Un hospital en Kiev sufrió daños e incendios, mientras que dos personas murieron en Odesa y un joven de 17 años en Zaporiyia. Los bombardeos rusos también han dejado daños materiales en viviendas, vehículos, una guardería en Rivne y equipos de rescate trabajando para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

La máxima autoridad militar rusa muerta en un atentado reivindicado por Ucrania hasta la fecha es el general Ígor Kirílov, comandante de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica, quien murió cerca de su casa en Moscú en diciembre de 2024. Mientras las negociaciones diplomáticas, lideradas por Estados Unidos, buscan poner fin al conflicto, la violencia en ambas zonas civiles se intensifica sin tregua.