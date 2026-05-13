Sergio Uñac lanza su candidatura presidencial y define a Axel Kicillof como su 'contrincante directo'

Sergio Uñac, senador nacional, lanzó su candidatura presidencial y señaló a Axel Kicillof como su 'contrincante directo' dentro del universo peronista. El senador sanjuanino aseguró que su decisión de competir por la Casa Rosada 'ya está tomada' y ubicó al gobernador bonaerense como uno de sus principales competidores dentro del espacio.

Sergio Uñac lanzó su candidatura presidencial y señaló a Axel Kicillof como su ' contrincante directo '. El senador sanjuanino aseguró que su decisión de competir por la Casa Rosada 'ya está tomada'.

Además, ubicó al gobernador bonaerense como uno de sus principales competidores dentro del espacio. confirmó que buscará competir por la presidencia y explicitó sus diferencias dentro de la interna del espacio. El senador nacional aseguró que se trata de 'una decisión personal' que 'ya está tomada' y planteó que el PJ atraviesa una etapa en la que necesita 'discutir una conducción' para reorganizarse políticamente tras la derrota electoral





perfilcom / 🏆 10. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergio Uñac Candidatura Presidencial Axel Kicillof Contrincante Directo Casa Rosada Internacionalización Del Peronismo Discusión De Candidaturas Equilibrio Fiscal Inflación Controlada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Axel Kicillof fulminó al RIGI del Gobierno y aseguró que 'solo se ejecutó el 3%' de las inversiones anunciadasEl gobernador bonaerense criticó el régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la caída del mercado interno.

Read more »

Sergio Ramos, a un paso de convertirse en dueño del Sevilla por una cifra millonariaEl ex defensor español alcanzó un acuerdo para adquirir la mayoría accionaria del club andaluz en una operación valuada en alrededor de 400 millones de euros.

Read more »

Axel Kicillof en la Marcha Universitaria Federal: 'El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país'El gobernador bonaerense estuvo presente en la masiva movilización y se despachó con duras críticas a la gestión de Javier Milei por el ajuste en educación.

Read more »

Axel Kicillof decretó un feriado inesperado y hay fin de semana largoEl gobernador bonaerense confirmó un nuevo feriado para el 15 de mayo en la localidad de Chacabuco. Conocé qué otros distritos tendrán descanso.

Read more »