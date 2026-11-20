El senador Sergio Uñac denunció que las personas con discapacidad son víctimas de ajustes presupuestarios y retrasos en pensiones tras la aprobación de la nueva ley.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad con 71 votos afirmativos una ley que establece un régimen permanente para el sistema de discapacidad. Inmediatamente después de este hito legislativo, el senador nacional Sergio Uñac emitió una fuerte condena contra las políticas económicas actuales del Gobierno Nacional hacia los sectores sociales más vulnerables del país.

Uñac destacó que el reconocimiento de estos derechos fundamentales debe ser una obligación ineludible del Estado, la cual persiste sin importar cuál sea la fuerza política que ejerza la presidencia. Su intervención puso en evidencia la tensión existente entre la aprobación normativa y la realidad administrativa que enfrentan los ciudadanos.

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Ajuste presupuestario y derechos humanos

El senador cuestionó duramente que las personas con discapacidad estén siendo tratadas como la variable de ajuste dentro del presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo. Expresó su incredulidad ante la situación, señalando que no imaginó que los recursos destinados a cada uno de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la República Argentina fueran recortados arbitrariamente.

Durante su discurso, Uñac advirtió sobre las graves consecuencias derivadas de estas políticas presupuestarias restrictivas. Manifestó su preocupación porque, después de casi tres años de gestión, el Gobierno Nacional continúa sin garantizar plenamente los derechos que están reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos.

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Demoras administrativas y judicialización

Señaló cifras concretas vinculadas a la reducción de recursos asignados, las demoras prolongadas en la resolución de solicitudes de pensiones y los retrasos significativos en los pagos a los prestadores de servicios. Estas inconsistencias operativas han generado un cuadro de incertidumbre para los beneficiarios que dependen de estos apoyos estatales para su subsistencia diaria.

Uñac recordó las múltiples dificultades que tuvo que atravesar la normativa desde su sanción inicial, incluyendo un veto presidencial, instancias de insistencia legislativa y posterior judicialización. Consideró que este proceso se asemeja a un juego perverso diseñado para evitar que el Estado cumpla con las obligaciones legales establecidas hacia la sociedad.

Responsabilidad estatal indelegable

Reiteró que la protección de los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión política del Gobierno de turno, sino una responsabilidad indelegable del Estado argentino. Subrayó que la voluntad ejecutiva para garantizar la efectiva aplicación de la ley es fundamental para evitar más conflictos judiciales y administrativos.

El senador enfatizó que la normativa aprobada no debe verse como un fin en sí mismo, sino como el inicio de un proceso donde el cumplimiento efectivo es la única vía para proteger a la ciudadanía. Ante la falta de acción clara, las dudas sobre la voluntad real del Ejecutivo para aplicar la normativa persisten, exigiendo mayor fiscalización y compromiso institucional.