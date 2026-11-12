Sergio Scaloni renueva con la AFA y rinde homenaje a su madre fallecida

Sergio Scaloni confirma su continuidad frente a la selección argentina. El DT rindió un emotivo tributo a su madre, destacando el esfuerzo de la AFA para la renovación del contrato.

Sergio Scaloni ha confirmado oficialmente que permanecerá al frente de la selección argentina de fútbol. El entrenador declaró su felicidad tras la renovación del vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Este anuncio llega en un momento personal delicado, marcado por el reciente fallecimiento de su madre. A pesar de la tristeza, Scaloni enfatizó el esfuerzo realizado por la dirigencia para concretar la continuidad.

Homenaje emotivo a su madre fallecida

Scaloni no pudo ocultar su emoción al hablar sobre la figura más importante de su vida personal. Su madre era reconocida como la hincha número uno de su hijo y del equipo nacional. Antes de cada partido, ella solía enviarle mensajes de apoyo que él conservaba con gran cariño. La felicidad por esta renovación contractual es enorme para el técnico, pero reconoce que hubiera sido completa si ella pudiera haberlo presenciado.

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El DT agradeció públicamente a la AFA y al presidente de la institución por el esfuerzo desplegado. Considera que esta gestión fue fundamental para que el proceso de renovación se pudiera llevar a cabo con éxito. Aunque son momentos difíciles para su familia, Scaloni asegura que esta decisión lo llena de satisfacción. Prometió que seguirán adelante con el trabajo iniciado, honrando la memoria de quien fue su principal fan.

Mismos objetivos y nueva generación de jugadores

Scaloni destacó que mantiene la misma motivación con la que asumió el cargo por primera vez. Para el entrenador, el objetivo era lo que todos querían desde el primer momento. Se siente igual que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar. Considera que, de lo contrario, sería imposible permanecer en este puesto de alta exigencia.

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La decisión de continuar al frente del seleccionado fue tomada después de pensar lo bien y charlarlo. Scaloni explicó que lo mejor era intentar continuar para seguir construyendo el proyecto. A partir de ahora, no habla de una nueva era, sino de momentos importantes en el proceso actual. Está convencido de que este es el momento adecuado para dar oportunidad a los jóvenes talentosos.

El técnico mencionó específicamente a los chicos que vienen empujando desde atrás. Creen firmemente que es el momento para que estos jugadores puedan exprimirse a fondo en el futuro. Su visión incluye desarrollar la next generation del fútbol argentino. Esta estrategia busca asegurar el éxito a largo plazo, integrando nuevas promesas al plantel principal.

Desarrollo de las negociaciones y próximos pasos

La rapidez con la que se resolvieron las negociaciones sorprendió a muchos observadores. La AFA y el presidente hicieron un esfuerzo considerable para agilizar el proceso. Scaloni valoró esta celeridad, ya que permitió evitar la incertidumbre sobre su futuro. La claridad en las intenciones de ambas partes fue clave para el acuerdo.

El contrato renovado garantiza que Scaloni seguirá liderando al equipo en los próximos compromisos. La selección argentina busca consolidar su estatus como una potencia mundial. El técnico tiene claro que el trabajo continúa con la misma intensidad. No hay lugar para la complacencia, ya que los objetivos siguen siendo altos y exigentes.

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Los próximos pasos incluyen la preparación de los jugadores y la integración de los nuevos talentos. Scaloni trabaja en estrecha colaboración con el cuerpo técnico para lograr los mejores resultados. La comunidad futbolística espera con ansias la próxima convocatoria del seleccionador. El legado de Scaloni se fortalecerá con esta renovación, que demuestra la confianza en su gestión.