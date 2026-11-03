Sergio Romero clasifica a Atlético Nacional y busca récord histórico en Libertadores

El arquero argentino Sergio Romero confirmó su clasificación a la Copa Libertadores 2027 con Atlético Nacional, buscando superar el récord de participaciones.

Sergio Romero ha confirmado oficialmente su participación en la edición 2027 de la Copa Libertadores junto al club colombiano Atlético Nacional. Este logro deportivo llega tras un empate 1-1 registrado este lunes frente a Bucaramanga, resultado que selló matemáticamente la clasificación del equipo para la fase previa del torneo continental más importante de Sudamérica.

Clasificación confirmada tras empate ante Bucaramanga

La llegada de Romero a las filas de Atlético Nacional se produjo en julio de este año, cuando el portero decidió retirarse de River Plate para finalizar su carrera en Colombia. El arquero de 40 años llegó acompañado de otros ídolos reconocidos como James Rodríguez, Edwin Cardona, Milton Casco, Mateus Uribe y Jorman Campuzano, consolidando una plantilla experimentada para la temporada.

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La clasificación se hizo efectiva recién en la antepenúltima fecha del calendario debido a la diferencia de partidos jugados. Atlético Nacional lleva cinco encuentros disputados más que sus competidores directos en la tabla anual, lo que obligó a esperar a esta jornada específica para asegurar el cupo mediante cálculos estadísticos precisos.

Rivalidad interna con Milton Casco y estructura deportiva

Dentro del plantel, la situación del compañero Milton Casco es distinta, ya que no continuará en el equipo después de diciembre. Esta diferencia en los proyectos deportivos resalta cómo Romero ha logrado estabilizar su trayectoria mientras otros miembros del grupo de fichajes clave están por concluir sus pasos en el club colombiano.

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Atlético Nacional lidera la tabla general con una ventaja contundente de 23 puntos sobre el segundo clasificado. A pesar de que solo quedan seis puntos en juego en el certamen colombiano, la solidez del equipo permitió asegurar la posición necesaria para competir en la próxima edición del torneo continental sin depender de resultados externos adicionales.

Búsqueda del récord histórico de participaciones continentales

El objetivo inmediato de Sergio Romero es superar la marca histórica de participaciones en la Copa Libertadores. Actualmente, el registro pertenece a Ever Hugo Almeida con 113 presencias, un número que el actual portero de Atlético Nacional tiene la oportunidad de igualar o batir durante la competición del próximo año.

Esta búsqueda de récords se enmarca en un contexto donde la última vez que un guardameta logró tal hazaña fue con Fabio, jugador del Fluminense. La posibilidad de romper este muro estadístico convierte la temporada 2027 en un momento crucial para la carrera individual de Romero, independientemente de los títulos obtenidos.

Contexto competitivo y futuro inmediato del portero

Mientras Romero consolida su legado personal, el panorama en River Plate muestra una situación más complicada para acceder a torneos internacionales. El elenco local debe salir campeón del Clausura para tener alguna vía de acceso a la Copa Argentina, quedando eliminado previamente tras caer ante Aldosivi y sufrir otras derrotas estratégicas en competencias locales y sudamericanas durante el primer semestre.

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La contrastación entre la estabilidad alcanzada por Romero en Colombia y la incertidumbre deportiva en su exclub subraya la importancia de este nuevo capítulo en su vida profesional. Con la clasificación ya asegurada, el foco se desplaza hacia la preparación física y táctica para enfrentar a los mejores equipos del continente en la fase previa programada para 2027.