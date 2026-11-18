Sergio Massa identificó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como figuras clave para el peronismo en 2027. Este evento en San Fernando busca construir unidad frente a Javier Milei y reorganizar la oferta electoral del justicialismo a nivel nacional.

El exministro de Economía y expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reveló durante un encuentro en San Fernando que identificó a tres figuras centrales dentro del escenario político peronista para la disputa de la presidencia en 2027. En declaraciones transmitidas por el canal C5N el martes por la noche, Massa mencionó específicamente a la diputada nacional cordobesa Natalia de la Sota, al exgobernador de San Juan Sergio Uñac y al exmandatario de Santiago del Estero Gerardo Zamora como nombres que comienzan a consolidarse en las expectativas del movimiento justicialista.

Mensaje político en teatro Otamendi

La intervención de Massa ocurrió al finalizar la reunión celebrada en el teatro Otamendi, en el partido bonaerense de San Fernando. Este evento fue convocado por el expresidente del Congreso para avanzar en la construcción de una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei. La cita coincidió simbólicamente con el Día de la Militancia Peronista, una fecha clave en el calendario del peronismo que busca reforzar la identidad del movimiento. Aunque la declaración no constituye el lanzamiento oficial de una candidatura, posicionó a Natalia de la Sota como una figura emergente en un sector que busca reorganizarse. La diputada compartió protagonismo con otros referentes territoriales, destacando su integración en un espacio que mantiene vínculos con el kirchnerismo y el Frente Renovador.

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Posicionamiento de Natalia de la Sota

Natalia de la Sota desarrolla una estrategia política destinada a ampliar su visibilidad más allá de sus raíces en Córdoba. Hija del exgobernador José Manuel de la Sota, la diputada mantiene una identidad vinculada al peronismo cordobés pero busca desarrollar un posicionamiento propio en el escenario nacional. Su acercamiento a figuras como Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey refleja una línea de articulación con sectores que desean ampliar las fronteras tradicionales del justicialismo. Aunque participa en espacios con fuerte conexión kairchirista, la diputada cordobesa opera desde una posición diferenciada del oficialismo provincial liderado actualmente por el gobernador Martín Llaryora, quien dirige la estructura política de la provincia desde 1999.

Asistentes y ausencias en la convocatoria

El encuentro contó con una amplia representación del peronismo federal, incluyendo a exgobernadores como Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Gustavo Bordet, Rosana Bertone y Mariano Arcioni. También participaron figuras nacionales como Leandro Santoro, Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Cecilia Moreau, Malena Galmarini y Teresa García, junto con el titular de la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof fue significativa, exponiendo las dificultades del justicialismo para alcanzar una unidad efectiva. Kicillof es uno de los referentes que también aparece en las discusiones sobre la candidatura presidencial. Asimismo, no asistió el sector liderado por Juan Grabois, lo que generó diversas interpretaciones sobre el alcance real de la convocatoria.

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Dibate sobre las PASO y estrategia electoral

Uno de los temas centrales abordados fue la posibilidad de que el Congreso suspenda las elecciones primarias de 2027, una iniciativa impulsada por el oficialismo nacional. Massa advirtió que dicha modificación podría profundizar las dificultades del peronismo para resolver sus candidaturas internas. El exministro afirmó que aquellos que defienden al gobierno quieren utilizar la suspensión de las PASO como una herramienta para fracturar al peronismo. Esta discusión es crucial porque el justicialismo aún no ha acordado un mecanismo para seleccionar sus candidatos ni una estrategia común frente a Javier Milei.

Unidad relativa y próximos pasos

Sergio Massa intentó relativizar las diferencias entre los asistentes, asegurando que todos habían sido invitados a la reunión. Subrayó que la responsabilidad frente a la sociedad supera la vanidad de cualquier dirigente político. La definición de Massa constituye un reconocimiento político que contribuye a instalar el nombre de Natalia de la Sota en una discusión que recién comienza. Por ahora, no existe una candidatura formal ni un acuerdo electoral definido alrededor de su figura ni de los otros mencionados. La participación en este armado abre interrogantes sobre los alineamientos que podrían configurarse en Córdoba y otras provincias durante el próximo proceso electoral.