Sergio Lapegüe y su familia se encuentran con Lionel Messi en Boston

El periodista argentino compartió imágenes de un encuentro espontáneo con Lionel Messi y el plantel del Inter Miami durante su estadía en Boston, Massachusetts.

El comunicador argentino Sergio Lapegüe logró un encuentro inesperado con Lionel Messi y el equipo del Inter Miami en Boston, Massachusetts. La coincidencia surgió mientras el periodista cursaba estudios de posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard y el club disputaba un partido oficial en Estados Unidos.

Encuentro fortuito en Boston

Lapegüe viajó a territorio norteamericano para continuar sus estudios académicos tras graduarse en 2020 de la Licenciatura en Administración de Empresas. Su padre, también llamado Sergio Lapegüe, realizaba tareas de planificación estratégica plurianual para el Consejo de Administración antes de radicarse en ese país. La casualidad hizo que ambos se encontraran en la misma zona urbana donde el Inter Miami tenía su base temporal.

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Detalles del intercambio familiar

La iniciativa familiar concluyó de manera satisfactoria cuando el conductor de televisión intentó un acercamiento al hotel de concentración para saludar al capitán de la selección argentina. En las fotografías publicadas en redes sociales se observa al periodista junto al delantero rosarino, además de postales individuales y grupales de su esposa e hijo con otros integrantes del plantel profesional y del cuerpo técnico.

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Testimonios sobre la humildad de Messi

Sergio Lapegüe detalló la sorpresa de concretar ese encuentro durante sus vacaciones familiares. El texto compartido en redes concluyó con expresiones de agradecimiento por el momento vivido en la ciudad norteamericana. El periodista remarcó la predisposición del astro santafesino al intercambiar palabras con su entorno, describiendo la charla como un diálogo cordial y cercano.

Reacción pública y reconocimiento

La publicación acumuló rápidamente miles de interacciones y mensajes de respuesta por parte de seguidores y personalidades del espectáculo. La humorista escribió en los comentarios: "queremos estar ahí. Lo amo". Este episodio se dio en el marco de un período de acontecimientos significativos dentro del ámbito familiar del periodista, quien dedicó palabras de reconocimiento hacia todos los involucrados en su mensaje público.