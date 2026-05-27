Sergio Iraeta pide un cambio de actitud a los productores agropecuarios

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pidió a los productores agropecuarios un cambio de actitud hacia el gobierno, ya que la presión constante por la quita total de retenciones y las críticas en redes sociales están desgastando al sector.

El secretario de Agricultura , Sergio Iraeta , pidió a los productores agropecuarios un cambio de actitud hacia el gobierno, ya que la presión constante por la quita total de retenciones y las críticas en redes sociales están desgastando al sector.

Iraeta señaló que las retenciones se están bajando y los aranceles se van eliminando, pero que la falta de comunicación del sector agropecuario con la sociedad ha sido aprovechada por la 'mala política' para presentar al campo como el villano de una historia mal contada. A pesar de la situación, Iraeta apeló al rol tradicional del sector de ser pionero y líder en la agroindustria, y a que juntos puedan sacar a la Argentina de la situación actual y llegar a una Argentina próspera





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