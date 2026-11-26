El pianista y director argentino Sergio Feferovich llega a la Ciudad de las Artes con un espectáculo que fusiona música académica, humor y pedagogía para explorar la conexión social a través de la melodía.

Sergio Feferovich aterriza en la Ciudad de las Artes de Córdoba con su propuesta singular, La Música de las Ideas , un formato que trasciende la clasificación tradicional de un simple concierto. Esta producción combina la precisión del piano académico con una narrativa estructurada, elementos de clase magistral y un fuerte componente de humor inteligente.

El evento no se limita a la audiencia pasiva; invita a los asistentes a participar activamente mediante el canto grupal y la reflexión conjunta. Feferovich utiliza esta fusión para demostrar que el sonido musical es una herramienta que permite pensar, sentir y fortalecer los lazos comunitarios dentro de una sociedad diversa y compleja.

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Mecanismo pedagógico y estructura del espectáculo

El espectáculo funciona mediante una mezcla deliberada de rigor musical y accesibilidad cotidiana. Feferovich, reconocido docente y pianista con una trayectoria centrada en la divulgación, transforma conceptos musicales que suelen percibirse como herméticos en metáforas sobre la vida diaria, la toma de decisiones y las dinámicas laborales.

La estructura del programa recuerda la influencia del grupo humorístico Les Luthiers, integrando un guion que acompaña las interpretaciones. Cada acto sirve como un vehículo para enseñar a entonar, aprender nuevas perspectivas y reírse, creando un entorno donde el entretenimiento y la educación se entrelazan de manera fluida y efectiva.

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Analogías con Beethoven sobre el contexto social

Una de las piezas centrales del análisis de Feferovich es la reinterpretación de la famosa melodía Para Elisa de Beethoven, utilizada como un ejercicio sobre el entorno y la adaptación. El pianista explica que la mano derecha ejecuta la idea principal, pero su éxito depende totalmente del contexto armónico proporcionado por la mano izquierda.

Si el acompañamiento no genera resonancia con la melodía principal, el resultado suena discordante, similar a colocar a tres personas que no tienen química en un programa de radio. Esta analogía ilustra cómo el éxito de un proyecto depende de elegir las personas adecuadas y los momentos oportunos, como lanzar una iniciativa educativa en febrero en lugar de noviembre.

El contrapunto musical y la escucha activa

El concepto de contrapunto, tomado de la música clásica y las obras de Bach, se presenta como una lección vital sobre la comunicación interpersonal. En esta técnica, donde múltiples melodías conversan entre sí, se enseña que cuando una línea melódica habla, la otra debe escuchar, estableciendo un equilibrio necesario para la coherencia general.

Esta dinámica musical refleja la conversación humana y la importancia de prestar atención al otro. Ya sea en una banda o en un coro, la habilidad de cantar o tocar junto a otros requiere una escucha mutua constante, permitiendo que la colectividad funcione armónicamente y que el mensaje llegue claro a la audiencia.

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Desafío de cantar en la adultez y beneficios cognitivos

La sociedad impone frecuentemente una censura social sobre el canto, etiquetando las voces desafinadas o considerándolas inadecuadas para adultos. Sin embargo, Feferovich argumenta que cantar es una expresión natural y saludable, comparable a la euforia colectiva en estadios de fútbol, donde el canto se transforma en pasión compartida.

En el espectáculo, el público es invitado a romper estas barreras y unirse en el canto, creando una experiencia comunitaria desinhibida. Además, se destaca el impacto cognitivo de la música, citando estudios como el Efecto Mozart, que demuestran que escuchar a Mozart puede mejorar significativamente el rendimiento en pruebas matemáticas, validando la conexión entre música y pensamiento.