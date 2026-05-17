Serena Andreatta: 'Una escapista por naturaleza' que perdía la vida en Australia

Serena Andreatta, de 26 años, comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario y, paralelamente,trabajaba en un restaurante y una inmobiliaria de Rosario. Antes de mudarse a Tailandia, recorrió medio mundo visitando ciudades como Nueva York, Utah, San Francisco y Taj Mahal en la India. Diez días después, su vida se vino a un triste final cuando un micro en el que viajaba volcó en la autopista Bruce en Australia.

Serena Andreatta era una joven buceadora, emprendedora y apasionada por los viajes de Rosario, Argentina , que perdió su vida en un accidente en Australia en 2021.

Con su cuenta de Instagram, mostró sus aventuras en escenarios exóticos y paradisíacos como Nueva York, Utah, San Francisco y Taj Mahal en la India. Serena era una escapista por naturaleza y recorrió medio mundo antes de mudarse a la Isla de Koh Tao, Tailandia, donde alcanzó la certificación como Dive Master.

Sin embargo, su viaje se vino a un abrupto final cuando un micro en el que viajaba volcó en la autopista Bruce en Queensland, fatalmente envolviéndola. La identidad de Serena no fue divulgada hasta las últimas horas y otras 29 personas resultaron heridas y tuvieron que ser tratadas en hospitales cercanos. Este accidente sigue siendo un misterio y ha generado una fuerte conmoción en todo el país





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