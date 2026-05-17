Serena Andreatta, joven argentina que murió en un accidente de tránsito en Australia

Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años, originaria de Rosario, falleció en un accidente de tránsito en Australia. La joven había emigrado a Italia en 2023 y se dedicaba a tramitar ciudadanías italianas. Antes de viajar a Australia, Andreatta había recorrido países como España, Países Bajos e incluso India.

Quién era Serena Andreatta , la joven argentina que murió en un accidente de tránsito en una ruta de Australia Tenía 26 años y era oriunda de Rosario; había emigrado a Italia en 2023; viajaba por el mundo y se dedicaba a tramitar ciudadanías italianasTal como mostraba en sus redes sociales, Andreatta —quien había estudiado una tecnicatura en Administración y Dirección de empresas en la Universidad Nacional de Rosario— era aficionada a los viajes.

Luego de, recorrió distintos puntos del mapa como España, Países Bajos e incluso India.. De ahí partieron hacia Australia, en donde finalmente ocurrió el fatídico incidente





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