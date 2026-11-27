El Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 posterga la lectura de la condena por el ataque en Palermo. La Fiscalía pide 14 años y medio tras cuestionar la inimputabilidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido suspender la lectura del veredicto en el juicio oral contra Sebastián Damián Villarreal. La resolución oficial confirma que la sentencia definitiva se dictará en el mes de diciembre. Esta pausa procesal responde directamente a una objeción formal presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La postura de la Fiscalía implica una solicitud específica de pena de 14 años y medio de prisión para el acusado. Esta demanda condenatoria contrasta con las líneas de defensa técnicas que han buscado excluir la responsabilidad penal completa del imputado. La fecha precisa del próximo acto judicial aún no ha sido notificada formalmente a las partes.

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Detalles del Ataque en la Escuela Bovino

Los hechos objeto de esta controversia judicial ocurrieron el 10 de noviembre de 2020. La localización exacta del incidente fue el inmueble situado sobre la avenida Federico Lacroze al número 2090. Este domicilio funcionaba como la escuela de baile propiedad de Grisel Bovino.

Según la reconstrucción fáctica presentada por la fiscalía, Villarreal realizó un desplazamiento desde su residencia en Berisso hasta el barrio de Belgrano. El agresor se trasladó con una mochila que contenía el arma blanca utilizada posteriormente. La entrada al establecimiento educativo se logró bajo la falsa excusa de necesitar utilizar las instalaciones sanitarias.

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Desarrollo de la Agresión y Víctimas

Una vez dentro de la propiedad, el imputado abordó a la joven Carolina Antón empleando un cuchillo tipo navaja. La víctima inicial ofreció resistencia física ante la amenaza inmediata de su agresor. Ante esta situación de peligro, el hombre inició una persecución hacia la zona de recepción del local.

Grisel Bovino intervino activamente para intentar frenar la agresión contra su empleada y alumna. La intervención de la dueña del lugar no logró evitar el desenlace violento del enfrentamiento. Como resultado directo de la confrontación, tanto Antón como Bovino terminaron heridas en el suelo.

Intervención Policial y Heridas Físicas

La situación de riesgo extremo finalizó con la irrupción de efectivos de la Policía de la Ciudad en el local. Las fuerzas de seguridad actuaron en el instante preciso en que Villarreal continuaba amenazando a las víctimas. Durante la intervención operativa, los agentes dispararon al imputado.

El resultado de la acción policial fue una herida de bala en un muslo del acusado. Este incidente marcó el fin de la agresión física en vivo. La integridad física de las bailarinas fue comprometida gravemente durante el episodio. La acción de la policía evitó un aumento de la violencia en el interior de la escuela.

Debate sobre Inimputabilidad Psíquica

Uno de los ejes centrales expuestos durante el juzgamiento radicó en la evaluación sobre la capacidad psíquica e imputabilidad del acusado al momento del hecho. Un dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense sugirió que el imputado carecía de autonomía suficiente para dirigir sus acciones. Este informe concluyó con una posible inimputabilidad legal de Sebastián Damián Villarreal.

El fiscal Amelotti cuestionó severamente el informe forense inicial. Esta objeción se fundamentó al contrastarlo con las evaluaciones del Hospital Tornú. Adicionalmente, se consideraron los informes del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma).

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Opinión del Complejo Penitenciario

Las evaluaciones adicionales provienen del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Desde la fiscalía sostuvieron que el trastorno de personalidad que padece el agresor no anula su aptitud mental. Esta postura argumenta que el imputado tiene plena comprensión de la criminalidad de sus actos. La diferencia de criterios médicos es la razón principal de la postergación.

El desacuerdo técnico entre los peritos del Cuerpo Médico Forense y los especialistas del Hospital Tornú genera la necesidad de una nueva audiencia. Los jueces deben resolver cuál de los dictámenes determina la responsabilidad penal final. La resolución de este conflicto técnico determinará la condena o la medida de seguridad.

Implicancias Legales y Próximos Pasos

La postergación hasta diciembre implica que el proceso judicial continúa sin una resolución final inmediata. Las partes tienen la oportunidad de presentar alegatos finales antes de la lectura del fallo. La condena buscada por la Fiscalía de 14 años y medio dependerá de la aceptación o rechazo de la inimputabilidad.

El caso ha generado un impacto significativo en la comunidad de Palermo y en el sector de la enseñanza artística. La seguridad en los establecimientos educativos ha sido un tema de discusión pública derivado de este suceso. La sentencia de diciembre establecerá un precedente sobre cómo se evalúan los trastornos de personalidad en contextos violentos.

Las víctimas del ataque, Carolina Antón y Grisel Bovino, seguirán el proceso desde la sala de audiencias. La reparación del daño moral y físico será un componente clave de la decisión judicial. La comunidad espera que la justicia aclare definitivamente los hechos de noviembre de 2020.