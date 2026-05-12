Senal de cambio en la política fiscal y comercial local en Argentina: Retenciones en descenso y oferta al mercado europeo

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tiene consecuencias importantes para la Argentina, especialmente en torno a la política fiscal y comercial local. El documento redefine aranceles y cuotas de exportación al tiempo que limita gradualmente la aplicación de retenciones, un elemento clave de la política fiscal y comercial local y ejecutado por Horacio Pereira.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea no solo redefine aranceles y cuotas de exportación para Argentina sino que también introduce un cambio significativo en la política fiscal y comercial local, especialmente al limitar gradualmente la aplicación de retenciones, un instrumento clave de dicha política.

Según una guía elaborada por base del Acuerdo Interino de Comercio y elaborada por Horacio Pereira, el artículo 2.9 establece que los derechos de exportación quedarán prohibidos luego de tres años de entrada en vigor del tratado, salvo excepciones específicas incluidas en el Anexo 2-A, entre las que aparece el complejo exportador principal argentino: la soja. El acuerdo prevé que los derechos de exportación sobre el poroto, la harina y el aceite de soja pasarán del 18% actual al 14% en un plazo de diez años.

Además, el recorte comenzará recién a partir del séptimo año, con bajas lineales de un punto porcentual anual. Si la reducción arancelaria y las mejoras de acceso al mercado europeo se generalizan al conjunto de los complejos agroindustriales, la Argentina podría obtener un ingreso adicional de divisas por exportaciones por u$s 10.529 millones en un plazo de diez años, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, el acuerdo contempla excepciones temporales para reimplantar derechos ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local. De esa manera, los principales productos exportados al bloque europeo, como harina de soja, biodiesel, carne bovina, maní y minerales de Plata, entre otros, podrían beneficiarse del acuerdo.

El acuerdo también es atractivo para los productos alimenticios diferenciados y, en paralelo, implica cambios para otros complejos exportadores, como maíz, trigo, girasol, carne, cueros bovinos y cueros equinos, y reducirá sus derechos de eksportación de forma gradual y programada





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercosur Unión Europea Arancel Exterior Agricultura Consumo Y Precios Economía Doméstica Industria Y Comercio Política Y Gobierno Salud Tendencias Y Proyecciones Mercados Y Comercio Internacional Administración Pública Empleo Antropología Arqueología Astronomía Biología Botánica Geología Física Historia Lenguaje Matemáticas Medicina Náutica Y Exploración Notas Y Análisis Ocupación Y Movilidad Otros Pesquera Y Acuicultura Recursos Naturales Richard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un Viacrucis entre Argentina y Ucrania: una madre explica su historia de amor, esperanza y resilienciaLuciana durante años luchó por ser mamá mientras luchaba con obstáculos físicos, emocionales y legales. Hasta que un día se topó con Emanuel, y juntos retomaron la búsqueda. Pasaron por MANY tratamientos hasta lograr el ansiado embarazo. Pero al nacer Salvador, después de 16.000 kilómetros, Luciana recuerda: ‘me convertí en mamá a 16.000 kilómetros de distancia, sosteniéndome de un milagro, mi hijo respirando y yo muerta de miedo. Me hubiera morido de miedo’.

Read more »

Wenceslao Bunge: “Creo que España necesita mucho más a Argentina que Argentina a España”Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Pegar papel aluminio detrás de la TV: por qué lo recomiendan, para qué sirve y cómo funcionaEste método simple permite mejorar la señal antes de recurrir a soluciones más costosas.

Read more »

Maní argentino: caída de precios, menos siembra y expectativas por el acuerdo Mercosur-UEDiego Bracco sobre el maní

Read more »