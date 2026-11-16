Senadores Radicales y Pacto Político para Suspender PASO 2025

Análisis detallado del acuerdo entre La Libertad Avanza y el bloque radical para suspender las PASO. Conoce los detalles del pacto político y el impacto en las elecciones.

La tensión política en el Senado de la Nación Argentina alcanza su punto crítico con la retoma del debate sobre la reforma política y la posible suspensión de las elecciones primarias. Este martes, la Cámara Alta retomará las sesiones decisivas para consolidar el dictamen y proceder a la votación final en el recinto. La prioridad máxima del presidente Javier Milei es asegurar esta medida legal como un paso estratégico fundamental para su aspiración de reelegirse en las próximas elecciones generales.

La Clave del Apoyo Radical en el Senado

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) cuenta con diez integrantes que resultan absolutamente determinantes para definir el destino del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la bancada oficialista de La Libertad Avanza suma veinte y un legisladores, la Constitución exige treinta y siete votos para aprobar la reforma. Esto significa que el oficialismo necesita el respaldo de al menos dieciséis aliados adicionales para alcanzar el quórum necesario y garantizar la aprobación legislativa del texto.

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Dentro de las filas radicales, existen diferencias claras sobre cómo orientar su voto en este proceso crucial. La alineación de senadores como Rodolfo Suárez, Carolina Losada, Mariana Juri, Eduardo Vischi y Daniel Kroneberger será scrutinizada con atención durante la sesión. Sus posiciones individuales y colectivas definirán si el proyecto cuenta con la estabilidad parlamentaria suficiente para ser sancionado como ley.

Detalles del Pacto con Gobernadores Provinciales

El núcleo del acuerdo político se estructura en torno a un pacto directo entre el Gobierno nacional y los mandatarios de cinco provincias clave. Los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero del Chaco y Carlos Sadir de Jujuy han llegado a un entendimiento formal con el oficialismo y la conducción radical encabezada por Diego Santilli. Este acuerdo contempla el aval explícito de la UCR a la supresión de las primarias nacionales.

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A cambio de este apoyo político, la Casa de Rosada se compromete a colaborar activamente con la continuidad en el poder del radicalismo en esas cinco provincias. La operación busca consolidar una alianza de largo plazo que beneficie a ambas partes electorales. Los senadores radicales alineados con estos gobernadores representan la base sólida de votos necesarios para el éxito de la reforma, ya que han internalizado las condiciones del intercambio político.

Posiciones Disidentes y Sensibilidades Locales

No todos los legisladores radicales responden automáticamente a la línea impuesta por los gobernadores provinciales. En Santa Fe, la senadora Carolina Losada mantiene una postura más independiente respecto a Maximiliano Pullaro. Ella defiende la permanencia de las PASO, argumentando que estos comicios le permitieron acceder a la banca senatorial en contra de la estructura tradicional de su partido. No obstante, se espera que su alineación final pueda inclinarse hacia la suspensión bajo la influencia del gobernador.

En la provincia de Buenos Aires, la situación es distinta dado que los senadores representan distritos con mandatarios peronistas. Estos legisladores no quedaron directamente alcanzados por el pacto entre la UCR y La Libertad Avanza. Uno de ellos señaló que cualquier acuerdo debe estar atado a lo electoral tanto en las provincias como a nivel nacional. Su fundamento para votar con el oficialismo se basa en la lógica de que sostener las PASO solo beneficiaría al peronismo y al gobernador Axel Kicillof.

Otro senador, alineado con un gobernador favorable al gobierno, expresó una desconfianza histórica hacia el ejecutivo nacional. Admitió que los senadores Fama, Kroneberger y Losada tienen la necesidad de renovar sus cargos y que a ninguno le conviene la ausencia de primarias. Sin embargo, advirtió sobre la reputación del Gobierno como mal pagador, mencionando prácticas de cobro en efectivo y pagarés para años futuros, y espera que esta vez se cumplan los compromisos adquiridos.

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Procedimiento Legislativo y Pronunciamientos Finales

El camino legislativo hacia la aprobación presenta varios obstáculos procedimentales antes de llegar a la votación definitiva. Los senadores mantendrán una reunión previa de coordinación antes de iniciar los trabajos en la comisión de Asuntos Constitucionales. En la instancia del dictamen, tres integrantes del bloque deberán expresar un primer pronunciamiento formal: Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y el senador Fama. Sus declaraciones iniciarán el proceso de análisis técnico y legal del proyecto.

El escenario actual sugiere que, además de los senadores ya confirmados en su apoyo, podrían sumarse dos o tres legisladores más al bloque favorable. Incluso existe la posibilidad teórica de que los diez senadores radicales voten a favor de la suspensión. No obstante, Daniel Kroneberger se mantiene como el miembro menos inclinado a avalar la reforma en este momento. La espera por el resultado final se intensifica a medida que se acerca la sesión del martes, donde se definirá la trayectoria de la reforma política en Argentina.