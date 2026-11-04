Tras ganar el control del Congreso, demócratas como El-Sayed y Warren oponen el rescate de Javier Milei a priorizar Medicaid y agricultores estadounidenses.

Abdul El-Sayed publicó una contundente oposición al salvataje financiero del presidente argentino Javier Milei en la red social X el 27 de septiembre de 2025. El mensaje明确指出 que Estados Unidos no debería financiar el rescate, sino que los recursos deben destinarse a expandir Medicaid dentro del territorio nacional. Esta postura crítica coincide con el anuncio del gobierno de Donald Trump sobre un swap de monedas por 20.000 millones de dólares para la administración argentina.

Fuerza Política de El-Sayed en Michigan

La llegada de El-Sayed al Capitolio norteamericano representa una victoria significativa para la avanzada demócrata. Este recién electo senador se convirtió en el primer senador musulmán de los Estados Unidos tras ganar las elecciones en el estado de Michigan. Su ingreso a la cámara alta fortalece la mayoría que los demócratas recuperaron del control de ambas cámaras del Congreso en las recientes elecciones.

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Presión Legislativa Contra el Swap de 20.000 Millones

Los nuevos miembros de la bancada demócrata actuaron rápidamente para influir en la política exterior. El 1 de octubre de 2025, un grupo de senadores envió una carta dura a Donald Trump exigiendo la detención inmediata de cualquier plan de asistencia financiera a Argentina. Con la mayoría asegurada en ambas cámaras, estos legisladores tienen el poder legislativo necesario para transformar este reclamo en una ley del Congreso estadounidense.

Leyes Propuestas por April Delaney y Elizabeth Warren

Los demócratas ya habían impulsado el año pasado dos iniciativas clave contra la ayuda de la Casa Blanca a la Casa Rosada. La primera fue la No Argentina Bailout Act, que prohibía usar el Fondo de Estabilización Cambiaria para recursos argentinos. La segunda fue la American Farmers First Act, propuesta por la diputada April Delaney, que ordenaba destinar los 20.000 millones de dólares a compensar a los productores rurales locales.

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Posiciones de Líderes Democráticos y Sus Sucesores

Líderes como Elizabeth Warren y Chuck Schumer encabezaron el reclamo contra el subsidio extranjero mientras se debilitaba la competitividad agrícola nacional. Warren argumentó que el acuerdo de Argentina con China perjudica a los agricultores de soja, quienes ya sufren los aranceles de Trump. Schumer criticó públicamente la prioridad de destinar 20.000 millones de dólares para rescatar a un aliado político en lugar de arreglar las primas de atención médica de la ACA.

Continuidad de la Oposición con Nuevos Senadores

Aunque Amy Klobuchar y Dick Durbin dejarán el Senado, su postura contra el rescate se mantendrá firme. Klobuchar será reemplazada por Peggy Flanagan, quien basó su campaña en escuchar a los productores agrícolas locales. Durbin dejará su banca a Julia Stratton, quien prometió estabilidad para los productores frente al caos de los mercados internacionales. Brian Schatz también advirtió que ese costo podría cubrir la ACA por un año.