La senadora exministra propone cambios quirúrgicos y reducción de tasas para evitar la caída industrial, advirtiendo sobre el impacto en la economía antes de las elecciones de 2027.

La senadora oficialista y exministra ha emitido un llamado urgente a implementar ajustes económicos inmediatos para contrarrestar la actual situación de recesión en el país. En su discurso, la legisladora enfatizó la necesidad de aplicar "cambios quirúrgicos" en la política fiscal y monetaria, destacando que la administración no puede limitarse a prometer mejoras estructurales a largo plazo mientras la economía se contrae.

Medidas urgentes contra la recesión actual

Entre sus propuestas principales, la exministra insistió en acelerar drásticamente la reducción de las tasas de interés para devolverle dinamismo al financiamiento privado. Explicó que el encarecimiento del crédito durante 2025 frenó severamente el otorgamiento de préstamos hipotecarios y la inversión en modernización industrial. Sin estas facilidades crediticias, la actividad económica carece de los mecanismos básicos para reactivarse.

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La legisladora sostuvo que no es suficiente afirmar que la situación se resolverá mágicamente en 2028. Al remarcar que "hay una elección en el medio", advirtió que el rumbo económico deberá ser validado ante los votantes antes de que finalice la legislatura. Esta coyuntura electoral exige acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población a corto plazo, no proyecciones lejanas.

Costos logísticos y competitividad industrial

La referente oficialista señaló que la industria local enfrenta elevados costos impositivos y logísticos que restan competitividad frente al exterior. Estos factores estructurales erosionan la capacidad productiva interna y dificultan la exportación. Para revertir esta tendencia, reclamó medidas de alivio impositivo inmediatas que permitan a las empresas locales competir en igualdad de condiciones.

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La falta de competitividad no es solo un problema contable, sino una amenaza directa para la generación de empleo y la estabilidad social. Si la industria no logra bajar sus costos operativos, el riesgo de desindustrialización se intensifica. La senadora argumenta que la intervención del Estado es necesaria para corregir estas distorsiones de mercado que perjudican al sector productivo nacional.

Estrategia política y división peronista

La publicación de sus propuestas ocurre en un contexto donde la cifra la ubica en el cuarto lugar de valoración política nacional, según mediciones publicadas en octubre. Este índice la coloca levemente por encima de la medición del presidente actual, lo que añade complejidad al análisis político. No obstante, ella negó estar discutiendo su destino electoral en este foro, centrando su mensaje en la gestión pública.

A pesar de su posición, la senadora advirtió a sus aliados para no confiarse en la fragmentación interna del peronismo. "Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe", expresó, refiriéndose a la inestabilidad política histórica. Esta advertencia sugiere que la unidad de los sectores oficiales es vital para mantener la gobernabilidad y evitar rupturas institucionales graves.

Consecuencias y próximos pasos en 2027

Finalmente, la exministra concluyó que la administración actual aún cuenta con margen de tiempo suficiente para recalibrar las medidas clave. El objetivo es consolidar la economía antes de que inicie la campaña oficialista de 2027. Si no se actúa ahora, el desgaste político y económico podría ser irreparable para el oficialismo.

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La aplicación de estas medidas requerirá coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar los decretos y leyes necesarios. Los sectores industriales y financieros están atentos a estas señales, ya que la dirección de las tasas y los impuestos definirá el escenario macroeconómico para los próximos dos años. El juego está en marcha y los indicadores no mienten.