La senadora de La Libertad Avanza afirma que el apoyo a la reelección presidencial de 2027 exige beneficios económicos tangibles para trabajadores y pymes en su vida diaria.

La senadora de La Libertad Avanza ratificó su respaldo institucional al Gobierno actual, definiéndose abiertamente como una socia fundamental del proyecto político en el poder. En un video difundido por sus redes sociales, la legisladora sostuvo que la posibilidad de reelección dependerá directamente de la capacidad del Ejecutivo para trasladar las mejoras macroeconómicas hacia la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos.

Condiciones para el respaldo político

La senadora de La Libertad Avanza explicó que el desempeño económico será el factor determinante para las elecciones presidenciales de 2027, por lo que el oficialismo debe consolidar un impulso adicional durante este año para ganar apoyo social. Aunque confirmó que el rumbo adoptado por la gestión es el correcto, argumentó que este necesita un refuerzo urgente para que los cambios percibidos en los indicadores nacionales se reflejen en el bolsillo de cada familia.

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Impacto en trabajadores y empresas

La legisladora enfatizó que los ciudadanos deben percibir de manera concreta y tangible los efectos de las reformas impulsadas por la gestión nacional para mantener la estabilidad política. Señaló específicamente que los argentinos que viven de un sueldo, el sector de la industria, el sector de la construcción y los pequeños comerciantes requieren cambios que puedan sentir en su día a día para considerar viable la continuidad del proyecto.

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Percepción social y renovacon de expectativas

La dirigente también destacó que los años recientes de transformaciones económicas y políticas han implicado cambios profundos para toda la sociedad, por lo que resulta necesario renovar las expectativas de la ciudadanía para evitar el desgaste político. Consideró que la continuidad del proyecto libertario no dependerá únicamente de los resultados en los indicadores macroeconómicos, sino también de la percepción social sobre los avances obtenidos durante la gestión.

Compromiso con la ciudadanía nacional

Finalmente, la senadora concluyó con un llamado a reconstruir las expectativas positivas de cara al futuro, afirmando que el proyecto debe ser reelegido, pero que también es esencial que cada argentino sienta que eligió este camino activamente. Reafirmó la necesidad de que la población se sienta parte del proyecto y tenga un lugar definido en esta nueva etapa, resaltando que esa renovación de la esperanza es el pilar para el éxito electoral.