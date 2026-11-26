El senador Marcelo Lewandowski cuestiona el modelo económico del Gobierno al presentar datos sobre la caída industrial y el desempleo en Santa Fe.

El senador Marcelo Lewandowski presentó un duro cuestionamiento contra la gestión económica del Gobierno Nacional durante la sesión de informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Senado de la Nación. El legislador santafesino centró sus ataques en el supuesto deterioro del modelo productivo local, señalando una caída significativa en la actividad industrial y un incremento preocupante en la pérdida de puestos de trabajo formales en la provincia.

Impacto industrial en Santa Fe y datos del Rigi

Levandowski detalló cifras concretas sobre el mercado laboral santafesino para refutar los argumentos del Ejecutivo sobre la creación de empleo. El senador indicó que la provincia ha registrado la baja de 3.239 empleadores y la pérdida de 21.500 puestos de trabajo formalmente registrados. Estos datos fueron utilizados para cuestionar directamente la efectividad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como Rigi, defendido por el Gobierno.

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El legislador señaló que el desempleo en el Gran Rosario alcanzó una tasa del 11,5 por ciento, afectando severamente sectores clave como la metalmecánica, la línea blanca, la industria del calzado y la petroquímica. Lewandowski argumentó que las inversiones prometidas no se están traduciendo en producción nacional ni en empleo estable para la población local, sino que parecen estar favoreciendo modelos que no priorizan la industria argentina.

Críticas al Rigi y el caso Vicuña en San Juan

El senador Marcelo Lewandowski cuestionó la falta de garantías de participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión bajo el Rigi. Como ejemplo paradigmático, citó el caso de la localidad de Vicuña en la provincia de San Juan, donde se han instalado viviendas prefabricadas de origen chino en lugar de utilizar la capacidad instalada de los fabricantes argentinos.

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Esta denuncia se extendió a la importación de galpones y maquinaria pesada, a pesar de existir empresas santafesinas con la capacidad técnica para fabricar estos bienes. El legislador resaltó la ironía de que se importe infraestructura básica desde China cuando las industrias locales enfrentan parálisis y falta de trabajo. Su argumento central fue que el Rigi no está generando la sustitución de importaciones ni el desarrollo industrial autónomo que promete.

Costos energéticos, Vialidad y salud pública

Además de los temas productivos, el debate incluyó acusaciones sobre la gestión de los costos energéticos y la concesión de rutas nacionales. Lewandowski denunció que menos del 25 por ciento de la recaudación del impuesto a los combustibles se destina efectivamente a Vialidad. Asimismo, señaló que las ciudades del interior provincial no están recibiendo los subsidios al transporte que corresponden, lo que agrava la situación de los usuarios.

La crítica también se dirigió al Ministerio de Salud por la falta de obras hídricas en Santa Fe y el Litoral argentino. El senador expresó su preocupación por las demoras sistemáticas en la atención de turnos del PAMI y los recortes en medicamentos crónicos del Plan Remediar. Finalmente, condenó la falta de asunción de responsabilidades políticas frente a las muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado.

Reacción política y declaraciones de Patricia Bullrich

Las intervenciones del senador se produjeron en un contexto donde la vicepresidenta y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue mencionada directamente como parte de la línea política responsable de estas decisiones. Lewandowski afirmó que "nada sorprende" ante la postura oficial, vinculando las críticas económicas con el rumbo político general que ella representa.

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El enfrentamiento en el Senado deja en evidencia la profunda discrepancia entre el Gobierno Nacional y los representantes opositores sobre la salud de la economía argentina. Mientras el jefe de gabinete Diego Santilli intentó justificar las políticas basándose en los incentivos para grandes inversiones, la oposición utiliza los datos locales de Santa Fe para demostrar un retroceso industrial y social. Este choque de versiones marcará la discusión legislativa en los próximos días, con el Rigi como punto focal del debate productivo y de la legitimidad de las medidas de emergencia económica aplicadas en el país.