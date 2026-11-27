El Senado aprobó la ley de prevención de ludopatía con unánime respaldo. La Iglesia Católica celebra el fin de la postergación y la protección de la juventud argentina.

El Senado de la Nación Argentina concretó este jueves la sanción por unanimidad de la ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. Esta decisión legislativa ha generado una profunda satisfacción en las filas de la Iglesia Católica, especialmente entre los obispos que lideraron la presión política durante meses. Los representantes eclesiásticos celebran que finalmente se haya cerrado el ciclo de postergación que mantuvo este proyecto estancado durante dos años.

La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, organismo presidido por el obispo riojano Dante Braida, fue la primera instancia en emitir un comunicado oficial. Bajo el título "Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud", este grupo reconoció haber llevado el mayor peso de las gestiones parlamentarias. El obispo Braida y su equipo trabajaron directamente con los legisladores para lograr que la norma no se perdiera antes de finalizar el año legislativo.

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Proceso Legislativo y Presión Eclesiástica

El proyecto de ley había obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Sin embargo, permaneció congelado en la Cámara Alta, lo que generaba el riesgo permanente de perder su estado parlamentario si no se abordaba antes del fin de las sesiones ordinarias. La presión de los grupos civiles y religiosos fue determinante para evitar que la iniciativa se desmoronara.

El pasado 23 de noviembre, la Comisión Ejecutiva del episcopado envió una carta urgente a los senadores. Este documento instaba a asumir "con urgencia su responsabilidad" para avanzar en la aprobación del proyecto que ya contaba con el respaldo de Diputados. El mensaje alertaba que la sociedad necesitaba respuestas concretas y no nuevas dilaciones burocráticas.

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La nota oficial estaba firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Marcelo Colombo, junto con los dos vicepresidentes, el cardenal Ángel Rossi y el obispo Daniel Fernández. Además, el secretario general, obispo Raúl Pizarro, fue una figura clave en la negociación, asistiéndose personalmente a las comisiones del Senado para reiterar la postura institucional de la iglesia.

Restricciones Tecnológicas y Verificación Biométrica

La normativa sancionada establece restricciones severas para las empresas y usuarios de plataformas de apuestas en línea. Se prohíbe terminantemente la publicidad, promoción y patrocinio de estos juegos en medios de comunicación, redes sociales, vía pública y espectáculos públicos. Esta prohibición también se extiende a las camisetas de los equipos de fútbol y otros estadios.

El texto legal impide el uso de cualquier tecnología de información existente o futura que pueda servir para publicitar estas actividades. Esta cláusula técnica busca blindar la regulación frente a los avances tecnológicos, asegurando que los medios de comunicación actuales o futuros no puedan eludir las normas de protección al consumidor y al usuario vulnerable.

Para garantizar que las personas menores de 18 años no accedan a las plataformas, se exige una estricta verificación biométrica de identidad y edad. Este sistema conecta el reconocimiento facial con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La autenticación es obligatoria tanto al abrir una cuenta nueva como en cada inicio de sesión subsiguiente, garantizando el control de acceso en tiempo real.

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Reacciones de la Jerarquía Eclesiástica

En su declaración oficial, la Pastoral Social expresó su profunda gratitud por la sanción de la ley. Los obispos afirmaron que este logro no pertenece a un sector político en particular, sino que es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Consideran que la norma es fruto del esfuerzo de padres, escuelas y organizaciones sociales que visibilizaron el problema de la ludopatía.

La jerarquía católica también hizo referencia al llamado del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. Citan textualmente que "ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano". Este marco ético sirve de base para su apoyo a la protección de la salud integral.

Los obispos concluyeron que la decisión de los legisladores honra el mensaje dejado por el Santo Padre durante su visita a la Argentina. Invitaban a "tejer redes de cuidado y fraternidad" para evitar que ningún joven quede a merced de los mercadores de la ilusión fácil. El acuerdo demuestra, según su visión, que el diálogo institucional puede dar respuestas eficaces a necesidades reales de la población.