El Senado aprobó la ley para regular apuestas online y combatir la adicción. Los datos muestran alto riesgo en jóvenes, con un 26,2% de estudiantes apostando dinero en 2025.

El Senado de la Nación Argentina avanzó este jueves en la sanción definitiva de la legislación destinada a regular el mercado de las apuestas online y establecer medidas estrictas para prevenir y combatir la adicción al juego. Este hito legislativo pone fin a un bloqueo institucional de casi dos años que impedía la aplicación de normas para proteger a la ciudadanía, especialmente a los menores de edad.

Aprobación tras acuerdo político clave

La resolución se concretó el miércoles cuando la ministra del Interior, Patricia Bullrich, y el presidente del Senado, José Mayans, acordaron formalmente dar luz verde al tratamiento de la iniciativa. Este entendimiento surgió en un momento crítico, apenas horas antes de que el proyecto perdiera su estado parlamentario y estuviera condenado a ser archivado definitivamente por inactividad.

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La decisión de impulsar el trámite permitió salvar una propuesta que había sido aprobada por la Cámara de Diputados hace aproximadamente dos años, pero que enfrentaba resistencias estructurales en la cámara alta y objeciones técnicas de sectores industriales relacionados con el juego.

Cifras alarmantes sobre consumo juvenil

Los datos epidemiológicos recientes confirman la urgencia de la normativa. El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado en 2025, reveló que el 26,2% de los alumnos apostó dinero en el último año, ya sea en modalidad presencial o digital. La cifra específica para apuestas online se situó en el 20,5%.

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La vulnerabilidad aumenta con la progresión etaria dentro de la adolescencia temprana. Los porcentajes alcanzaron el 19,7% entre estudiantes de 14 años o menos, el 20,4% entre quienes tenían de 15 a 16 años y el 21,7% entre los de 17 años o más. Esta tendencia indica que la exposición y la práctica se consolidan conforme los jóvenes avanzan en sus años escolares.

Riesgo digital y exposición social

Investigaciones adicionales sobre el terreno digital subrayan la magnitud del problema. A través de Kids Online Argentina, se encontró que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet en alguna ocasión. Este relevamiento recopiló respuestas de más de 5.900 niñas, niños y adolescentes, consolidando un panorama de riesgo generalizado.

La Cruz Roja Argentina amplió esta visión al encuestar a más de 11.400 estudiantes en 231 escuelas secundarias de 16 provincias. Su informe detectó que el 16% de los jóvenes había apostado online directamente. El factor de proximidad es determinante: el 45% de los encuestados no apostaba, pero conocía a alguien cercano que sí lo hacía, facilitando el acceso a través de pares.

Diferencias de género y conductas de riesgo

El impacto de la adicción al juego presenta diferencias significativas entre hombres y mujeres en distintos grupos demográficos. En la población adolescente, el 35,3% de los varones apostó dinero en alguna modalidad durante el último año, frente al 17,7% de las mujeres. En la modalidad exclusiva online, la brecha fue del 28,6% para hombres y 12,8% para mujeres.

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En la población adulta, la Encuesta de Prácticas de Riesgo Adictivo (EPRA), elaborada entre octubre y diciembre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, reveló matices complejos. El 39% de los hombres adultos declaró haber apostado el último año, pero entre quienes apuestan online, el 51% de las mujeres mostraron comportamientos de riesgo, frente al 42,5% de los varones.

Objeciones industriales y futuro regulatorio

El tránsito parlamentario de la ley fue complejo debido a las objeciones expresadas por las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales. Estas entidades argumentaron diversos aspectos técnicos y económicos de la propuesta, lo que contribuyó al estancamiento de dos años.

Con la destrabada del trámite en el Senado, el proyecto se encuentra ahora en la instancia decisiva para su sanción. La normativa busca equilibrar la regulación del sector económico con la protección de la salud pública, respondiendo a la evidencia científica sobre el aumento de conductas adictivas en la sociedad argentina.