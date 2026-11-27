El Senado argentino aprobó por unanimidad la ley que prohíbe el patrocinio de casas de apuestas en el deporte. Conoce los plazos y el impacto en clubes y selección.

El Senado de la Nación Argentina aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una medida legislativa que introduce cambios estructurales en la relación entre el deporte y la publicidad de apuestas. Esta normativa establece la prohibición expresa del patrocinio y la promoción comercial de casas de apuestas en el ámbito deportivo, afectando directamente a las principales instituciones del país.

Aprobación legislativa y cronograma oficial

La aprobación del proyecto se completó con el apoyo total de los senadores presentes, marcando un hito en la regulación del juego en línea. A partir de este momento, el Poder Ejecutivo Nacional dispone de un plazo de 10 días hábiles para promulgar la normativa tras su paso por el Congreso. Una vez promulgada, el Gobierno cuenta con 120 días para reglamentar la aplicación de la ley y definir su alcance exacto respecto de los acuerdos publicitarios que ya se encuentran vigentes en el mercado.

Also read Ludopatía: el Senado acordó avanzar con la ley y Bullrich busca sumar cambios

Impacto directo en clubes y seleccionados

La nueva regulación afectará a todos los actores del ecosistema deportivo argentino, incluyendo clubes, canales de televisión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y la Selección Argentina. Instituciones como River Plate y Boca Juniors, que actualmente mantienen patrocinadores de casas de apuestas en sus camisetas, deberán adecuarse a la nueva normativa una vez que esta entre en vigor. Esto implica la retirada de dichos logos y la modificación de los contratos comerciales existentes.

Exclusiones y prohibiciones a figuras públicas

La ley establece que la prohibición no se limita únicamente a las instituciones, sino que también abarca a individuos y medios de comunicación. Los canales de televisión que transmitan encuentros deportivos no podrán emitir publicidad de estas empresas. Además, futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers están expresamente prohibidos de promocionar esta actividad, cerrando una vía de influencia clave para la industria de las apuestas.

Advertisement

Contexto regional y precedentes internacionales

Para entender el posible escenario de la reglamentación, es relevante observar el caso de Brasil, donde la Medida Provisional 1.394/2026, firmada por el presidente Lula Da Silva el 25 de septiembre pasado, buscó prohibir las apuestas deportivas. Esta medida fue prorrogada por 60 días más el 11 de noviembre, generando protestas significativas en el sector, como las realizadas por el club Flamengo bajo el lema "Prohibir no es proteger". En ese contexto, equipos y pilotos de automovilismo, como el Turismo Carretera y el TC2000, también enfrentan la retirada de logos y mensajes de protesta ante la caída de contratos vigentes.

Próximos pasos y adecuación del sector

El fútbol argentino espera con atención la resolución del Poder Ejecutivo y la posterior reglamentación técnica del decreto. La implementación de la ley requerirá un periodo de adaptación para todas las partes involucradas, garantizando que la transición sea ordenada y conforme a la nueva marco legal. La definición de cómo se manejarán los contratos actuales durante los 120 días de reglamentación será crucial para determinar el impacto económico inmediato en los clubes y patrocinadores del deporte nacional.