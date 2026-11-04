Senado impulsa Ley de Discapacidad: cronograma de pagos y recursos permanentes

El Senado argentino debatirá este miércoles la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. La norma garantiza financiamiento permanente y regulariza deudas con prestadores antes del cierre legislativo.

El Senado de la Nación Argentina iniciará este miércoles los trabajos legislativos necesarios para avanzar con la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad. Esta iniciativa busca garantizar el financiamiento permanente de las prestaciones sociales y establecer un cronograma específico para la regularización de las deudas acumuladas con los prestadores del sistema durante el año en curso.

Objetivo político y cronograma legislativo

El bloque oficialista, liderado por La Libertad Avanza, ha fijado como prioridad obtener el dictamen favorable del proyecto antes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Este hito diplomático y religioso coincide con las últimas semanas de noviembre, periodo en el cual el recinto podría abrir oficialmente el tratamiento del texto en plenario.

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El debate parlamentario está programado para comenzar a las 16:00 horas. La sesión se desarrollará en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, encabezada por la senadora Alicia Kirchner. Esta coordinación busca agilitar los trámites antes del cierre del período legislativo.

Garantías económicas y estabilidad presupuestaria

El proyecto, denominado formalmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia nacional por un mecanismo de financiamiento estructural. Una de las concesiones centrales del oficialismo ha sido asegurar que los gastos cubiertos por partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

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Esta cláusula de estabilidad financiera fue determinante para obtener el respaldo de diversos espacios políticos y evitar la discontinuidad en las prestaciones. Asimismo, la norma habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027, integrando así la nueva ley al marco fiscal nacional sin depender de declaraciones de emergencia temporal.

Compatibilidad laboral y protección de derechos

Entre los cambios sustanciales que introduce la normativa, se ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. Este aspecto es crucial para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, eliminando barreras que impedían percibir ingresos del trabajo sin perder el beneficio estatal.

El texto también permite que la prestación mensual se perciba simultáneamente con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o bajo la denominación que este adopte en el futuro, asegurando una red de cobertura médica permanente y no sujeta a fluctuaciones presupuestarias coyunturales.

Participación institucional y seguridad jurídica

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas. Esta medida institucionaliza la voz de los actores afectados en la toma de decisiones gubernamentales. En cuanto a las suspensiones de beneficios, el texto incorpora un mecanismo de notificación fehaciente.

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Se otorga un plazo de 60 días a las personas afectadas para presentar sus descargos, momento después del cual la autoridad competente deberá revisar cada caso individualmente. Este procedimiento busca eliminar la arbitrariedad administrativa y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los beneficiarios que anteriormente operaban bajo un régimen de emergencia.

Origen legislativo y contexto de controversia

La iniciativa llegó al Senado desde la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en octubre con una amplia mayoría de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El debate se intensificó después de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de Presupuesto 2027 al Legislativo el pasado 15 de septiembre, generando cuestionamientos por las modificaciones a la Ley 27.793.

Legisladores de distintos bloques, incluyendo algunos del oficialismo, criticaron las modificaciones propuestas por el Ministerio de Economía sobre pensiones por invalidez y la actualización automática de aranceles. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, advirtió sobre el riesgo de unidad opositora frente a estas disposiciones fiscales.

Alicia Kirchner solicitó una moción de preferencia durante la última sesión para acelerar el tratamiento, argumentando que si no se aprueba la norma antes del cierre del período el 30 de noviembre, las personas discapacitadas quedarían desprotegidas. Desde el oficialismo confirmaron que, de obtenerse el dictamen este miércoles, el proyecto podría llegar al recinto en las dos últimas semanas de noviembre.