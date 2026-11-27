El Presupuesto incluye 11 billones pesos para educación superior frente a los 7.3 billones del oficialismo. Organismos científicos también obtienen fondos protegidos ante veto parcial.

La discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados finalizó con una victoria parcial para el sector educativo y científico, consolidando una cifra de 11 billones de pesos destinada exclusivamente a las universidades nacionales. Este monto supera significativamente los 7.3 billones de pesos que la administración liderada por Javier Milei estaba dispuesta a autorizar inicialmente. La media sanción aprobada deja un clima de tensión política y obliga a la gestión libertaria a buscar mecanismos constitucionales para revertir o mitigar esta decisión en la Cámara Alta.

Disputa por los 11 billones pesos educación superior

El conflicto central radica en la implementación de la Ley de Financiamiento, una normativa vigente desde hace 403 días que asegura fondos estructurales para las casas de estudio. La oposición logró insertar en el texto de la ley la solicitud completa de las instituciones académicas, eliminando parte del ajuste que el Poder Ejecutivo pretendía imponer. Federico Werkmann, secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Quilmes, señala que si el oficialismo no revierte esta decisión en el Senado, el gobierno probablemente avanzará hacia un veto parcial del artículo que asigna los recursos adicionales.

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Mecanismos legales veto parcial presidencia

El ejecutivo cuenta con la facultad constitucional de vetar parcialmente la sanción legislativa, promulgando el resto de la norma pero rechazando el incremento presupuestario para el sector universitario. Si el presidente Milei ejerce este recurso, las instituciones deberían operar bajo el techo de gastos anterior, lo que generaría un conflicto directo con la ley vigente. Los senadores podrían insistir con la versión aprobada en Diputados si reúnen dos terceras partes de sus votos, aunque el gobierno busca una salida política para evitar este escenario y mantener el discurso de reducción del déficit fiscal.

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Protección fondos científicos tecnológicos organismos

Además de la educación superior, varios organismos de ciencia y tecnología lograron frenar recortes profundos mediante la prórroga de fuentes específicas de financiamiento. El texto final asigna el equivalente al 0.35 por ciento del valor total CIF de las importaciones, un gravamen histórico que el gobierno intentaba anular. Esta cantidad se distribuye específicamente: el 0.20 por ciento se destinará al Conicet, mientras que el INTA, el INTI y el Senasa recibirán cada uno el 0.05 por ciento restante. Esta decisión garantiza recursos inmediatos para la investigación y la agricultura ante la resistencia inicial de la gestión nacional.

Posiciones rectores riesgo inicio clases 2027

La comunidad universitaria mantiene la guardia alta debido a la incertidumbre sobre el cumplimiento real de los fondos en el período 2027. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtió que sin la garantía de partidas en la Cámara Alta, el inicio del primer cuatrimestre podría verse comprometido. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, calificó la aprobación como una noticia positiva pero advirtió que el gobierno sigue utilizando artilugios legales para postergar el pago de la deuda financiera con el sector académico.