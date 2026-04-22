Senado debate regulación de armas y prórroga de programa de desarme

El Senado argentino avanza con la discusión de un paquete de iniciativas para regularizar la tenencia de armas y extender el programa de entrega voluntaria, buscando ordenar el mercado de armas y reducir su circulación.

El Senado argentino se prepara para un debate crucial sobre la regulación de armas de fuego , con el objetivo de avanzar en la firma de un dictamen que agrupa un conjunto de iniciativas destinadas a ordenar el régimen de tenencia y a fomentar el desarme voluntario .

La discusión se enmarcará en un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales, marcando un hito en la agenda legislativa del gobierno actual. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, tiene como meta llevar este proyecto al recinto del Senado durante la primera semana de mayo, buscando convertirlo en ley y así dar continuidad a una propuesta que ya ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa se articula en dos pilares fundamentales: la regularización de armas de fuego existentes y la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones, con el propósito de su posterior destrucción. La propuesta de regularización, enviada por el Poder Ejecutivo a principios de 2024, busca establecer un mecanismo transparente y accesible para que aquellos ciudadanos que posean armas de uso civil o de uso civil condicional, pero que no estén debidamente registradas o se encuentren en una situación irregular, puedan legalizar su tenencia.

El proyecto aprobado por Diputados establece un plazo de 360 días, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para que los propietarios de estas armas se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y soliciten la autorización correspondiente. El proceso de regularización se simplificará mediante la posibilidad de realizarlo de manera virtual, facilitando el acceso a este trámite para los ciudadanos.

Además, se contempla una medida que beneficia a aquellos usuarios que renueven su credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento, quienes estarán exentos de volver a acreditar su idoneidad en el manejo de armas. Una vez completadas las verificaciones técnicas y registrales pertinentes, los datos del arma y de su propietario serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos, administrado por la ANMaC, garantizando así un registro actualizado y confiable.

Un aspecto crucial del proyecto es la exención de sanciones penales para aquellos que se presenten voluntariamente a regularizar armas que hasta el momento se encontraban en situación ilegal, siempre y cuando no tengan antecedentes judiciales previos. Esta exención también se extiende a las faltas administrativas relacionadas con la tenencia de armas, incentivando así la participación ciudadana en el proceso de regularización.

En paralelo a la regularización, el proyecto incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública implementada por primera vez en 2006 con el objetivo de reducir la cantidad de armas en circulación en la sociedad civil. La propuesta establece un nuevo plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, retomando el esquema que permite la entrega anónima y voluntaria de armas y municiones a cambio de una compensación económica.

Este programa, que no es permanente y requiere renovaciones legislativas periódicas, había quedado inactivo tras el vencimiento de su última prórroga a finales de 2023. Desde su creación, el programa ha permitido la inutilización de más de 200.000 armas y millones de municiones, contribuyendo significativamente a la disminución del armamento en manos civiles. El mecanismo consiste en la inutilización inmediata del arma entregada y su posterior destrucción en instalaciones autorizadas, sin que el tenedor incurra en consecuencias legales.

Además, el programa facilita la detección de armas con pedidos de secuestro, poniéndolas a disposición de las autoridades judiciales. El oficialismo argumenta que la combinación de la regularización y el desarme voluntario permitirá ordenar el universo de armas en circulación, fortalecer los controles y ofrecer una vía legal tanto para aquellos que deseen registrar sus armas como para aquellos que opten por deshacerse de ellas.

Sin embargo, la discusión en el Senado no está exenta de controversia. Sectores de la oposición han expresado reparos a la unificación de ambos temas en un solo proyecto, argumentando que la prórroga del plan de desarme podría avanzar de forma independiente.

No obstante, el oficialismo insiste en la necesidad de consolidar un esquema integral que abarque tanto la registración como la reducción del stock de armas en manos de particulares, buscando así una solución completa y efectiva al problema de la proliferación de armas de fuego en el país





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