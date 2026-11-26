El Senado inicia la discusión de la reforma electoral que busca suspender las PASO de 2027, asegurando el oficialismo apoyo de alrededor de 40 senadores.

La sesión ordinaria del Senado de la Nación Argentina comenzó poco antes de las 12:30 horas con la incorporación de los legisladores para iniciar el debate sobre la ambiciosa reforma electoral. La Cámara alta no enfrentó obstáculos para alcanzar el quórum de inicio, ya que la presencia de la oposición peronista se mantuvo estable en el recinto. Los senadores opositores mostraron interés en el tratamiento posterior de la Ley de Ludopatía, un tema paralelo que mantiene su agenda legislativa activa. Esta participación activa demuestra que el panorama político está atento a cada maniobra del gobierno central.

Suspensión de Primarias para 2027 y Votos

El punto central de la disputa legislativa es la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones primarias de 2027. La coalición oficialista liderada por Javier Milei confía firmemente en contar con cerca de 40 votos favorables para aprobar esta medida específica. Con 21 senadores propios en la banca, La Libertad Avanza (LLA) depende crucialmente de los bloques provinciales y del Partido Radical (UCR). Los diez senadores radicales se inclinan decididamente a favor de la suspensión, aunque podrían divergir en otros puntos menores del proyecto.

Also read El Senado debatirá la suspensión de PASO 2027: Reacción del Mercado y Análisis

La Justicia Electoral ha advertido con claridad que cualquier cambio en la normativa electoral debe ser sancionado antes de que concluya el año calendario. Ante esta presión temporal, el oficialismo busca obtener la media sanción en el Senado y girar el proyecto inmediatamente a la Cámara de Diputados. La intención es que la ley complete su trámite durante las sesiones extraordinarias convocadas para el mes de diciembre. Este cronograma ajustado refleja la urgencia política del ejecutivo nacional.

Razones Oficiales y Estrategia Política

El argumento oficial principal para la suspensión es el ahorro fiscal, cuantificado por el senador Santilli en 200 millones de dólares. Sin embargo, fuentes políticas revelan que la motivación estratégica es evitar que la oposición, liderada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, ordene sus filas internas. Existe el temor de que un resultado negativo en las primarias altere los mercados, dispare el valor del dólar y complique la campaña general de 2027, replicando situaciones pasadas.

Advertisement

Además, la Casa Rosada busca prevenir que la vicepresidenta Patricia Bullrich desafíe a Milei mediante la suspensión. Se registra una profunda desconfianza de la hermana presidencial hacia los gestos de diferenciación de la senadora. Para la cúpula libertaria, suspender las primarias se perfila como una pieza clave para asegurar la reelección de Milei. Buscan controlar el escenario político sin la incertidumbre de las internas.

Modificaciones en Boleta Única y Debates

El proyecto introduce cambios significativos en la Boleta Única de Voto, que debutó en las elecciones legislativas de 2025. Para 2027, se incorporará un cuadro de lista completa, permitiendo al elector marcar un solo casillero para elegir a todos los candidatos de una agrupación política. Esta medida simplifica el proceso de votación en categorías múltiples. Sin embargo, varios senadores advierten que la boleta resultante podría ser gigante y confusa para el votante promedio.

Otra modificación permite que los cargos locales se elijan mediante la Boleta Única cuando las elecciones provinciales coincidan con las nacionales. Hasta este momento, este uso estaba vedado. Este punto específico es uno de los que podrían modificarse durante la votación particular por capítulos. También se reforman los debates presidenciales bajo la Ley 27.337, buscando ajustar los tiempos y condiciones de transmisión.

Postura de la Oposición y Perspectivas

El peronismo critica la reforma por considerar que el oficialismo acomoda las reglas a sus necesidades electorales. En el sector de Sergio Massa, creen que la suspensión puede forzar la unidad opositora, contrario a lo que espera el gobierno. Una fuente consultada señaló que la medida perjudicaría principalmente a Axel Kicillof, quien tiene más chances de ganar una primaria abierta que una interna cerrada. Este análisis sugiere que el cálculo gubernamental podría tener riesgos.

Advertisement

Sectores opositores argumentan que la obsesión por la reforma expone una debilidad de Milei en lugar de mostrar fortaleza. Una fuente indicó que cuando los gobiernos tocan las reglas electorales, generalmente tienen problemas políticos subyacentes. Este escepticismo se extiende a la relación entre el dólar y el riesgo país en las elecciones. Algunos bloques dialoguistas apoyan la reforma pero dudan del mensaje que transmite el gobierno. La sesión continuará con debates intensos.