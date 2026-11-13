Senado de Salta aprueba tierras para 17 familias rurales de Salta Forestal

El Senado de Salta ratifica la adjudicación de lotes a familias de Anta bajo la ley 8.500. El proyecto ahora depende de la Cámara de Diputados para su aprobación final.

La Cámara de Senadores de Salta aprobó formalmente la adjudicación de tierras fiscales a pequeños productores rurales que habitan en el territorio operado por la empresa estatal Salta Forestal, ubicada en el departamento Anta. Esta resolución constituye el primer paso legislativo para regularizar la posesión de aproximadamente 110 familias que residían en los lotes 35 y 36 antes de que el Estado destinara estos espacios a la explotación forestal.

Mecanismo legal de transferencia de dominio

La cesión de tierras se enmarca estrictamente en el Régimen de regularización dominial para pequeños productores de Salta Forestal, norma sancionada el año pasado mediante la ley provincial 8.500. Dicha legislación ordenó a la administración de Salta Forestal realizar un relevamiento exhaustivo de las familias con derecho a recibir títulos de propiedad y celebrar los convenios correspondientes. La normativa establece que cualquier adjudicación debe ser ratificada por una ley específica, proceso que se está cumpliendo ahora con este primer lote de habitantes rurales que ya firmaron acuerdos previos.

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El texto legislativo ratifica los convenios de regularización y transferencia de dominio celebrados por Salta Forestal SA con los beneficiarios identificados. Las adjudicaciones finales quedan sujetas al estricto cumplimiento de los requisitos, cargos y condiciones previstos en la ley provincial. Este procedimiento administrativo y legislativo asegura que la transferencia de tierras se realice dentro del marco legal establecido, garantizando derechos patrimoniales a los ocupantes históricos.

Posiciones de legisladores y criterios de adjudicación

Alejandra Navarro, legisladora representante del departamento Anta, aclaró que aunque oficialmente se indica que 17 familias recibirán títulos, el número real de beneficiarios es mayor al considerar los distintos puestos donde residen múltiples familias. La legisladora enumeró las ubicaciones que conforman esta primera etapa de regularización: Campo Grande, La Toldería, Fraile Pintado, Buena Esperanza, La Tradición, El Simbolar, Bella Flor, Santa Rita, Santo Domingo, Nolasco, El Vencido, Las Guachanas, Las Tres, La Esperanza, Las Guampas, Santa Sylvina y El 60.

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La ley 8.500 establece límites claros para la extensión de los predios, previniendo la concentración de tierras. Los puesteros, dedicados mayoritariamente a la ganadería, no podrán recibir una adjudicación superior a 1.200 hectáreas, dependiendo la cantidad final de la carga animal. En este primer grupo, se identifican predios de mil hectáreas, uno de 480 y otro de 720 hectáreas. Navarro señaló que las familias han cuidado el territorio durante generaciones, siendo reconocidas por el Estado salteño como ocupantes genuinos con posesión pacífica y continuada.

Impacto social y próximos pasos legislativos

La legisladora Navarro afirmó que aprobar esta transferencia no es un acto de generosidad, sino el cumplimiento de un mandato legislativo para saldar una historia de despojo que precede a la existencia de la empresa estatal. El proyecto ahora debe ser enviado y aprobado por la Cámara de Diputados para entrar en vigor. Navarro criticó que la creación de la sociedad anónima estatal y la posterior entrega en concesiones a grupos privados consolidaron injusticias, tratando a habitantes históricos como intrusos en tierras donde sus antepasados vivían hace más de cien años.

El contexto histórico revela un proceso de vaciamiento y privatización factual desde fines de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando la explotación se cedió a concesionarios privados. Durante ese periodo, hubo violencia contra los puesteros, incluyendo el arrasamiento de viviendas y la expulsión forzada de familias. La actual aprobación busca reparar estos agravios, alineándose con la doctrina social sobre la tierra como un bien común que debe beneficiar a todos, garantizando el derecho natural de los campesinos a poseer un lote para su subsistencia.