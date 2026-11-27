La Cámara Alta sancionó la normativa que prohíbe patrocinios deportivos y publicidad de apuestas online. La iniciativa obtuvo 72 votos unánimes y busca proteger a menores y jugadores vulnerables mediante estrictos controles biométricos y de autoexclusión.

El Senado de la Nación Argentina sancionó la Ley de Prevención de la Ludopatía y regulación de apuestas online, una iniciativa histórica que busca reducir los daños sociales derivados del juego no controlado. La votación se realizó este jueves por la noche con la presencia total de los legisladores, registrando 72 votos a favor y logrando así evitar que el proyecto perdiera su estado parlamentario tras meses de estancamiento y presión política.

Contexto parlamentario y apoyo bipartidista

La aprobación del texto legal fue posible gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, cerrando un largo debate que mantuvo la propuesta congelada durante varios meses. La senadora justicialista de Catamarca, Lucía Corpacci, reconoció el trabajo integral realizado previamente en la Cámara de Diputados, destacando que cinco comisiones diferentes habían estudiado el proyecto antes de su llegada al Senado. Su intervención subrayó la necesidad de reconocer la complejidad técnica y social que requirió la discusión.

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El senador justicialista de La Pampa, Marcelo Ramos, también expresó su respaldo firmemente, enfatizando que las familias no pueden seguir esperando indefinidamente. Argumentó que es fundamental identificar las señales de alarma tempranas mediante una política federal coordinada, con recursos suficientes para que los gobiernos nacional y provincial ejecuten acciones conjuntas eficaces. Esta visión compartida fue clave para destrabar la negociación final.

Prohibiciones estrictas de patrocinio y publicidad

La nueva normativa establece una prohibición total de la publicidad de juegos de azar y apuestas en medios tradicionales y digitales, incluyendo televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. Además, se vedan explícitamente las promociones indirectas mediante el uso de influencers y figuras públicas. Un punto crucial de la ley es la prohibición de que la indumentaria deportiva lleve logotipos de casas de apuestas, afectando directamente a equipos, estadios y deportistas.

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Defensa de la protección infantil y educativa

El senador fueguino de La Libertad Avanza, Matías Roitman, justificó la medida con un ejemplo contundente sobre la exposición infantil. Señaló que es normal que un niño salude a su cama con una camiseta que tiene el dibujito de una casa de apuestas, pero afirmó que esa realidad indica un problema estructural grave. Comparó la situación con la marca Marlboro en la Fórmula 1, recordando que aunque los logos han desaparecido, la asociación entre deporte y tabaco sigue siendo un debate abierto, por lo que la protección del niño debe ser prioritaria.

Medidas técnicas de verificación y autoexclusión

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la ley obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. Esta exigencia también se aplica a las billeteras virtuales. Se crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), permitiendo que las personas bloqueen voluntariamente su acceso. Las plataformas deben ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego y emitir alertas sobre el tiempo acumulado.

Impacto social, datos demográficos y próximos pasos

El contexto social es alarmante; el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado en 2025, reveló que el 26,2% de los alumnos apostó dinero en el último año. En la modalidad digital, el porcentaje fue del 20,5%, con una proporción que crece según la edad: alcanzó el 21,7% en estudiantes de 17 años o más. Esta legislación responde a la urgencia de proteger a adolescentes, uno de los grupos más vulnerables al acceso móvil y la publicidad en redes.

Restricciones financieras y sanción final

La normativa también elimina los bonos de bienvenida y prohíbe el uso de tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses para operar. Solo se permiten apuestas con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Quienes operen sin autorización enfrentan penas agravadas si hay menores involucrados. El Ejecutivo dispone ahora de 120 días para reglamentar la ley, cerrando un ciclo que comenzó con objeciones de la Iglesia Católica, los clubes de fútbol y las loterías provinciales.