El oficialismo de La Libertad Avanza logró el dictamen para suspender las PASO en el Senado, retirando las listas colectoras para ganar consenso con aliados radicales y el PRO en esta reforma electoral clave.

El proyecto de reforma electoral que busca suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ingresó en su etapa final en el Senado de la Nación Argentina. El bloque oficialista de La Libertad Avanza introdujo modificaciones substantivas al texto legislativo con el objetivo expreso de cerrar un acuerdo político con los bloques aliados, garantizando así las firmas necesarias para avanzar en el recinto.

Esta semana, durante la noche del miércoles, la coalición gubernamental consiguió las últimas adhesiones requeridas para el dictamen. Con este hito cumplido, la intención estratégica es llevar la iniciativa al debate en el hemiciclo la próxima semana, consolidando uno de los ejes centrales de la agenda política del presidente Javier Milei y su equipo de gobierno.

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Retiro de listas colectoras para aprobar la reforma

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto de La Libertad Avanza, celebró este miércoles su última reunión antes de finalizar la tramitación del proyecto. En ese escenario, la jefa del bloque oficialista en la cámara alta, Patricia Bullrich, comunicó formalmente la decisión estratégica de retirar del proyecto el sistema de listas colectoras, también conocido como listas de adhesión.

Este mecanismo había sido pretendido por el Gobierno para reinstaurarse mediante un acuerdo negociado con gobernadores del Partido Radical (UCR). Sin embargo, la incorporación de las listas colectoras generaba diferencias irreconcilibles entre los bloques dialoguistas cuyo respaldo necesitaba La Libertad Avanza para superar los tramos legislativos.

El Propuesta Republicana (PRO) rechazaba categóricamente ese punto, postura que fue compartida por algunos espacios provinciales aliados. Esta oposición complicaba significativamente los números políticos tanto para conseguir las firmas del dictamen como para asegurar la aprobación definitiva de la iniciativa en el recinto senatorio.

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Ventajas electorales y estrategia contra la oposición

La suspensión de las PASO constituye el punto principal de la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei. Si se logra aprobar en el Congreso, el oficialismo obtiene una serie de ventajas electorales estructurales, mientras que la eventual eliminación de las primarias puede jugar en contra del peronismo en términos de organización y proyección.

Entre los principales argumentos a favor del Gobierno figura la posibilidad de evitar una medición anticipada de fuerzas electorales. Esto complica los mecanismos de organización interna de la oposición, ya que las PASO funcionan como una elección prácticamente idéntica a la general, permitiendo anticipar un mapa bastante preciso de cómo podría ser la primera vuelta electoral.

La eliminación de este proceso busca impedir que el electorado y los distintos sectores políticos tengan esa radiografía previa. Además, sin las PASO, el Justicialismo (PJ) pierde una instancia institucional para resolver quién representará al espacio en las elecciones, lo que hace que la discusión interna resulte mucho más difícil de saldar si no existe un mecanismo abierto de selección.

Impacto en mercados y disputas internas del gobierno

Las primarias también funcionan como una medición anticipada del respaldo de cada fuerza política. Si el resultado muestra a un peronismo competitivo, podría generar preocupación en los mercados financieros, incertidumbre cambiaria e incluso corridas especulativas. El antecedente histórico más claro es el de 2019, cuando la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO precipitó una crisis económica que afectó al gobierno de Mauricio Macri.

Dentro del Gobierno, y especialmente en el entorno del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, consideran que eliminar las PASO nacionales evitaría una medición previa que pudiera anticipar una victoria peronista y generar turbulencias cambiarias. Esta postura económica se alinea con la estabilidad que busca el equipo financiero del presidente Milei.

Asimismo, la eliminación de las primarias podría favorecer a la actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, si su proceso de diferenciación política no termina con una candidatura a vicepresidenta, sino con una disputa interna dentro del universo de La Libertad Avanza.

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Para el Gobierno, eliminar esa instancia es una forma de bloquear esa posibilidad y colocar a Bullrich ante la disyuntiva política de acompañar la reelección de Javier Milei o buscar otro espacio político. La distribución de candidaturas y cargos permite premiar a algunos dirigentes y ofrecer otras posiciones dentro de la burocracia estatal a quienes quedan afuera de las listas oficiales.

Milei confía en Santilli y avanza con los 37 votos

El presidente Javier Milei le confió la tarea de gestionar esta reforma al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Santilli es señalado como una figura que encarna en sus conductas a la casta política que el gobierno busca desafiar, pero que ahora ejecuta la estrategia de contención de disputas internas sin necesidad de una elección primaria.

Si bien el Gobierno estaba confiado en tener más de los 37 votos necesarios para suspender las PASO, había distintos puntos del proyecto de reforma electoral que no convencían a todos los sectores. El riesgo para La Libertad Avanza era sufrir un desguace del texto en el recinto, como le ocurrió con otras iniciativas anteriores.

Esa incertidumbre fue una de las razones por las cuales el oficialismo dio marcha atrás con la reinstauración de las listas colectoras. Según fuentes del gobierno, esas listas habían sido un pedido de los gobernadores radicales pero no reunían el consenso suficiente en el seno de la coalición gobernante para mantenerse en el texto final.

En el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos, los abogados de la expresidenta indicaron que se podría presentar a las primarias si estas existieran. Un buen resultado suyo sumaría presión interna al peronismo y enviaría un mensaje contundente sobre su vigencia política.

La marcha atrás con las colectoras y los cambios introducidos por el Gobierno buscan asegurar que se apruebe la suspensión de las PASO. La prioridad ahora es evitar que se vaya el acuerdo principal en torno a las primarias y asegurar que la reforma avance con la estabilidad legislativa necesaria para los comicios futuros.