Senadores del oficialismo y la oposición debaten la retira muñeca vinculada Hospital Garrahan. Villa y Villarruel exigen austeridad en recinto.

Un intenso debate institucional se desató en el Senado de la Nación Argentina tras la colocación de un muñeco en el recinto, una acción simbólica vinculada directamente a los reclamos por el financiamiento del Hospital Garrahan. Este hecho generó una controversia inmediata sobre el protocolo y el clima político dentro de la Cámara Alta, obligando a las principales figuras políticas a posicionarse respecto a la formalidad del espacio legislativo.

Exigencia retira muñeca Hospital Garrahan

La senadora por la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, tomó la palabra para solicitar formalmente que el objeto fuera retirado del recinto inmediatamente. Para fundamentar su postura, la legisladora apeló a lo que ella definió como las tradiciones históricas de la Cámara alta, haciendo énfasis en los valores de austeridad, seriedad y mesura que deben regir los debates parlamentarios. Villarruel argumentó que no correspondía exhibir un muñeco o una muñeca en el marco de una instancia prevista por la Constitución Nacional para escuchar un informe de gestión, destacando que la situación no debía asimilarse a una campaña política. La legisladora indicó que, ya que las cámaras de televisión y el periodismo habían documentado la presencia del objeto, no había razón para mantenerlo visible, por lo que instó a sus colegas a proceder con su retiro inmediato.

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Postura oficialismo y crítica gasto Cancillería

Ante la intervención de la jefa del bloque opositor, la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, intervino para aclarar la posición de la fuerza gobernante. Villarruel reiteró que la solicitud de retiro no implicaba desconocer ni rechazar el reclamo vinculado al Hospital Garrahan, sino que respondía estrictamente al carácter institucional del recinto. La mandataria legislativa señaló que simplemente se trataba de un lugar bastante formal que debía mantenerse libre de elementos que pudieran distraer o desvirtuar el orden establecido. Ambas dirigentes coincidieron en la necesidad de despejar el objeto antes de continuar con la dinámica de la sesión informativa, aunque la presidenta aprovechó el momento para dejar en claro su postura ante el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, separando la forma del fondo del asunto.

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Tensión clima interior Senado nacional

Mientras se desarrollaba el debate sobre la presencia del muñeco, la tensión en el recinto también se manifiestó en otras intervenciones políticas. La vicepresidente María Eugenia Vidal, quien también participó en el debate, cruzó a Pablo Quirno por los gastos en Cancillería, evidenciando que la sesión estaba marcada por enfrentamientos ideológicos más amplios que la simple controversia estética. Además, la senadora Bullrich sostuvo firmemente que no correspondía exhibir objetos en un espacio constitucional, reforzando la línea argumental de que las instituciones deben mantener su decoro. Este contexto de confrontación política se vio intensificado por la presencia de otros temas en la agenda, como el primer informe de gestión de Victoria Santilli, donde se discutió el legado recibido por el presidente Javier Milei, a quien se le atribuye haber ordenado todo tras recibir la peor herencia administrativa.

Consecuencias protocolo institucional

El incidente del muñeco del Hospital Garrahan pone de manifiesto la fragilidad de los acuerdos de protocolo en tiempos de polarización política. La exigencia de retirada inmediata, avalada por la propia presidencia del Senado, establece un precedente sobre cómo se manejan los símbolos de protesta en el ámbito legislativo. Al no haber acuerdo sobre la pertinencia de los símbolos, la vía de la austeridad institucional se presenta como el único mecanismo para garantizar el fluir de las sesiones. El retiro del objeto simboliza una victoria procedural para quienes defienden la seriedad del hemiciclo, aunque no resuelve las demandas económicas de los trabajadores sanitarios que impulsaron la acción simbólica inicial.